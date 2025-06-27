Küresel piyasalarda ticaret rüzgarı! Risk iştahı artıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile imzalanan ticaret anlaşmasının ardından başka ülkelerle de benzer anlaşmalar yapılabileceğini açıkladı. Avrupa Birliği'nin "ABD ile anlaşmaya hazırız" mesajı ise son dönemde jeopolitik gerilimlerin artırdığı risk algısında bir miktar düşüş sağladı.

Uzmanlara göre, ABD ile Çin gibi iki büyük ekonominin resmi bir anlaşmaya varması, ticaret üzerindeki yüksek tarifelerin yarattığı belirsizliği kısmen ortadan kaldırabilir. Ancak süreçte Çin'den gelecek yeni açıklamaların da piyasalar açısından yakından izleneceği ifade ediliyor.

"Herkes anlaşma yapmak istiyor"

Beyaz Saray'daki bir etkinlikte konuşan Trump, ekonomi yönetiminin küresel ölçekte ticaret anlaşmaları için yoğun şekilde çalıştığını belirtti. Trump, "Herkes anlaşma yapmak istiyor" ifadelerini kullanıken ve Hindistan ile de "çok büyük bir anlaşma" üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ayrıca Çin ile yapılan son anlaşmanın da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam eden Trump, "Bu adamla mücadele etmemiz gerekiyor, işini yapmıyor." diyerek, 2 puanlık faiz indiriminin 600 milyar dolar tasarruf sağlayabileceğini savundu.

Fed cephesinden temkinli açıklamalar

Bugün açıklanacak PCE fiyat endeksi verisinin, Fed'in para politikası adımlarına dair ipuçları vermesi bekleniyor. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ise temkinli. Richmond Fed Başkanı Barkin, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin zamanla görülebileceğini söylerken, Chicago Fed Başkanı Goolsbee, belirsizliklerin çözülmesi ve enflasyonun hedefe yakın seyretmesi durumunda faiz indirimi seçeneğini gündeme aldı.

San Francisco Fed Başkanı Daly, faiz indirimi için sonbaharı işaret ederken, Boston Fed Başkanı Collins temmuzda böyle bir adım için erken olduğunu düşündüğünü ve karar sürecinde dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

ABD ekonomisinde daralma

Ocak-Mart dönemine ait son verilere göre ABD ekonomisi, yüzde 0,5 oranında küçüldü. Bu, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ekonomide görülen ilk daralma oldu. İthalattaki artış ve kamu harcamalarındaki düşüş bu küçülmede etkili oldu.

İşsizlik maaşı başvuruları 21 Haziran haftasında 236 bine düşerek beklentilerin altında kalırken, devam eden başvurular 2021 Kasım'ından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 16,4 artarken, mal ticaretinde açık yüzde 11,1 yükselerek 96,6 milyar dolara çıktı.

Altın ve tahvil faizlerinde düşüş

Ticaret anlaşmalarının jeopolitik tansiyonu düşürmesi, ons altın fiyatlarında yüzde 1'lik gerilemeye neden olurken, 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,25'e geriledi. Brent petrolün varili ise 66,9 dolardan işlem görüyor.

Fed başkanlığı için yeni bir ismin eylül veya ekimde duyurulabileceğine dair haberlerin ardından dolar endeksi son 3 yılın en düşük seviyesi olan 97,076'ya geriledi. Bugün ise endeks 97,3 seviyesinde yatay seyrediyor.

New York borsasında ise pozitif bir kapanış yaşandı. S&P 500 yüzde 0,8, Nasdaq yüzde 0,97 ve Dow Jones yüzde 0,94 değer kazandı. Vadeli işlemler yeni güne de iyimser başladı.

Avrupa piyasalarında olumlu hava

AB ile ABD arasında tarifelerin 90 gün süreyle ertelenmesine ilişkin anlaşmanın uzatılabileceği beklentisi, Avrupa borsalarında genel olarak olumlu bir seyir yarattı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

AB liderlerinin Brüksel'de düzenlenen zirvede savunma kapasitesini artırma kararlılıklarını yineledikleri de bildirildi.

DAX 40, FTSE 100 ve İtalya FTSE MIB 30 yükselirken, Fransa'da CAC 40 yatay seyretti. Avrupa'da vadeli kontratlar ise karışık seyrediyor.

Asya'da gündem Çin-ABD anlaşması

Asya borsalarında da görünüm karışık. Çin-ABD anlaşması bölgedeki yatırımcılar tarafından dikkatle izlenirken, Japonya'dan gelen veriler de piyasaları etkiliyor.

Tokyo TÜFE haziranda yıllık bazda yüzde 3,1 artarken, işsizlik oranı yüzde 2,5 oldu. Bu verilerle Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,4 yükselirken, Şanghay Bileşik ve Güney Kore Kospi endeksleri geriledi. Hong Kong'da Hang Seng ise yatay kaldı.

Borsa İstanbul'da düşüş

Dün günü yüzde 1,25 değer kaybıyla kapatan BIST 100 endeksi 9.301 puandan kapanış yaptı. VİOP'ta haziran vadeli BIST 30 kontratı ise 10.345 puanda işlem gördü.

TCMB'nin yayımladığı PPK toplantı özetinde sıkı para politikası duruşunun süreceği vurgulanırken "Bu doğrultuda, politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" ifadesi kullanıldı.

Dolar/TL kuru dün 39,7730 seviyesinde kapanırken, yeni güne 39,8460 seviyesinden başladı. Analistler, bugün ekonomik güven endeksinin yurt içinde; PCE fiyat endeksi ve Michigan tüketici güven verilerinin ise ABD tarafında öne çıkacağını belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, haziran ayı ekonomik güven endeksi

• 12.00 Euro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi

• 15.30 ABD, mayıs ayı kişisel gelirler ve harcamalar

• 15.30 ABD, mayıs ayı PCE fiyat endeksi

• 17.00 ABD, haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi