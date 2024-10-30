Küresel piyasalarda yoğun veri gündemi öncesi temkinli bekleyiş

Küresel piyasalarda haftanın geri kalanında açıklanacak yoğun veri takvimi öncesinde temkinli bir bekleyiş hakim. ABD'de bugün açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verileri, yatırımcıların odaklandığı ana başlıklar arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası konusundaki olası sinyaller, bu hafta açıklanacak verilerden elde edilecek.

ABD ekonomisinin, resesyona girmeden enflasyonla mücadelede başarılı olacağına yönelik güven sürerken, analistler bu hafta açıklanacak ekonomik verilerin Fed’in faiz politikası hakkında daha fazla ipucu verebileceğini belirtiyor. Ayrıca, yoğunlaşan bilanço dönemi hisse ve sektör bazında oynaklık yaratabileceği için dikkatle izleniyor.

Dün açıklanan JOLTS açık iş sayısı eylülde 7 milyon 443 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kalırken, Ocak 2021’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Kurumsal alanda ise ABD'li şirketlerin finansal sonuçları dikkat çekti. McDonald's, kâr ve gelir beklentilerini aşsa da küresel satışlarının üçüncü çeyrekte yüzde 1,5 düşmesi nedeniyle hisselerinde yüzde 0,6 değer kaybı yaşandı. Ford ise kâr tahminini düşürmesiyle yüzde 8,4 oranında değer kaybetti.

Bu gelişmelerle ABD borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 0,36 düşüş yaşarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 oranında değer kazandı. Özellikle Nasdaq endeksi dün 18.753,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa ve Asya borsalarında düşüş eğilimi

Avrupa borsalarında negatif bir seyir gözlenirken, Almanya ve Euro Bölgesi’nde açıklanacak büyüme verileri yakından takip ediliyor. Resesyon endişelerinin ön planda olduğu Avrupa'da, büyüme verileri Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika adımlarına ilişkin ipuçları sunabilir. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyonla mücadelede önemli bir ilerleme kaydedildiğini, ancak henüz tam bir başarı sağlanmadığını ifade etti.

Asya borsalarında da Japonya hariç genel olarak negatif bir seyir hâkim. ABD ve AB’nin Çin ürünlerine yönelik yeni yaptırımlarının etkisiyle Çin borsalarında düşüşler görüldü. Özellikle Avrupa Birliği’nin Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 35,3’e varan ilave gümrük vergisi getirme kararı bölgedeki hareketliliği etkiledi.

Altın ve petrol fiyatlarında artış

Orta Doğu’da İsrail’in saldırıları ve ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle altın güvenli liman olarak ön plana çıkarken, ons fiyatı 2.783,54 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 71,1 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve yurt içi piyasalar

Yurt içinde ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle işlem yapılmayan piyasalar, haftaya alıcılı bir başlangıç yaptı. Pazartesi günü yüzde 0,42 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 8.945,80 puandan kapattı. Dolar/TL kuru ise yüzde 0,1 düşüşle 34,2730’dan kapanırken, yeni işlem gününde 34,2890 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Türkiye'de bugün açıklanacak olan sektörel enflasyon beklentileri ve ekonomik güven endeksi verilerinin yanı sıra Almanya ve ABD gibi ülkelerden gelecek büyüme, işsizlik ve istihdam verilerinin yakından takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

Türkiye: Ekim ayı sektörel enflasyon beklentileri ve ekonomik güven endeksi

Almanya: İşsizlik oranı, büyüme ve tüketici fiyat endeksi

Euro Bölgesi: Tüketici güven endeksi ve büyüme verileri

ABD: 3. çeyrek büyüme ve ADP özel sektör istihdam verileri