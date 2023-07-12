Küresel piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde
ABD'de haziran ayı enflasyonuna ait veriler saat TSİ 15.30'da açıklanacak. beklentiler yüzde 4 seviyesinde enflasyonun (yıllık tüketici enflasyonu) yüzde 3,1'e gerilemesi yönünde. Ayrıca tüketici fiyatlarının haziranda yüzde 0,3 oranında arttığı tahmin ediliyor (Mayıs yüzde 0,1).
Küresel piyasalarda Dikkatler ABD'den gelecek enflasyon verilerine çevrildi. Dolar hız kesmesi beklenen enflasyon verileri öncesi gerilerken, hisse senedi piyasalarında ise karışık bir görünüm yaşanıyor.
Enflasyondaki düşüşün daha yavaş gerçekleştiği çekirdek tüketici enflasyonunun ise yıllık bazda yüzde 5,3'ten yüzde 5'e düşeceği öngörülüyor.
Aylık çekirdek enflasyonun haziranda yüzde 0,3 gelmesi bekleniyor.
ABD'de enflasyon, haziran 2022'de yüzde 9,1 ile zirveyi gördükten sonra gerilemeye başlamıştı.
Fed, faizi artıracak mı?
Enflasyon verisi, 2 hafta sonra açıklanacak Fed'in faiz kararının ne olacağı yönünde kilit bir öneme sahip. Piyasa beklentileri, Fed'in temmuz ayında faizi 25 baz puan artırıp yüzde 5,25-5,50 seviyesine yükselteceği yönünde. Faiz artırımı bekleyenlerin oranı yüzde 92,4 seviyesinde.
Fed, haziranda yapılan son toplantısında uzun süre sonra ilk kez faizi artırmayarak, pas geçmişti.
Temmuz ayı faiz kararı ayın 26'sında açıklanacak.