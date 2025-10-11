Küresel rekabet yeşil ve dijital yetkinliklerde şekilleniyor

Hamide HANGÜL

Vizyon 100 Platformunun “dönüşüm”, “teknoloji” ve “trendler” temalı 7. Diji­tal CEO ve Liderler Zirvesi ger­çekleştirildi. Zirvenin açılışın­da konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlamasının büyük önem taşıdığını, bu çerçe­vede önemli çalışmalar yürüttük­lerini belirterek, “Yegane hedefi­miz, Türkiye’nin katma değerini, üretimini ve ihracatını artırmak­tır. 2002’de kilogramı 50 sent olan ihracatımızı 20 yılda 1,5 dolara çıkardık” dedi. Dünya ekonomi­sini ve küresel ticaretin yönünü belirleyen iki ana eksen olan sür­dürülebilirlik ve dijitalleşme üze­rinden yeni dönemin trendlerini değerlendireceklerini açıklayan Bakan Bolat, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Dünya, 21. yüzyılla birlik­te kendisini köklü bir değişim ve dönüşüm sürecinin tam ortasın­da buldu. Artık ne üretimin doğası ne ticaretin rotası ne de rekabetin tanımı eskisiyle aynı. Sürdürü­lebilirlik ve teknoloji kavramları oyunun sadece kurallarını değiş­tirmekle kalmadı, oyunun baştan kurgulanması gereğini beraberin­de getirdi. Bugün artık küresel re­kabet, ülkelerin yeşil ve dijital dö­nüşümdeki yetkinlikleri üzerin­den şekilleniyor.”

“Sürdürülebilirlik temelli yatırımlar 10 trilyon doları’ı aşacak”

Dünyada, 2000 yılında nüfu­sunun sadece yüzde 6,7’sinin in­ternet erişimine sahip olduğuna işaret eden Bakan Bolat, bugün bu oranın yüzde 68’e ulaştığına vur­gu yaparak, “Artık dünya üzerin­de yaşayan yaklaşık 6 milyar in­san aktif birer internet kullanıcı­sı. Bugün dijital ekonomi, küresel gayri safi hasılanın yüzde 15’ini oluşturuyor” ifadelerini kullan­dı. Üretimde, ticarette, tüketim­de, enerjide, bilgi teknolojilerinde ve daha birçok alanda sürdürüle­bilirlik ilkesinin hayatı şekillen­dirdiğine dikkati çeken Bolat, söz­lerine şöyle devam etti: “2030’a kadar sürdürülebilirlik temelli yatırımların toplam hacminin 10 trilyon dolara ulaşması öngörülü­yor. Biz, dijital çağın sunduğu her yeniliği; sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı kalkınma ve insan odak­lı teknoloji anlayışıyla bütünleşti­rerek Türkiye Yüzyılı’nı dijital bir yüzyıla dönüştürme iradesinde­yiz. Geleceği bugünden inşa eden iki ana unsur sürdürülebilirlik ve dijitalleşme. İkiz dönüşüm; yani yeşil ve dijital dönüşüm, birbirini besleyen iki ana eksenin yolculu­ğu. Biz buna bir de yerli dönüşümü ekliyoruz ve adına üçüz dönüşüm diyoruz.” Bolat, günümüzde bilgi­yi kontrol eden ve küresel trend­leri yakalayanların ekonomiye ha­kim olduğunu belirtti.

TİM’den ihracatçılara ‘geleceğin ticaret modelini hazırlayın’ çağrısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ise açılışta yap­tığı konuşmasında, hedeflerinin dijitalleşen, yeşil dönüşümü başa­ran, inovasyonla fark yaratan bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, “Yapay zekadan veri ekonomisine, bulut sistemlerden otonom üre­time kadar her alanda dijital ka­biliyetini artıran ülkeler, küresel rekabette öne çıkıyor. Bugün artık mal ve hizmet akışının neredey­se her aşaması dijital sistemler­le yönetiliyor. Bu tablo bize açık bir mesaj veriyor: Üretimden lo­jistiğe, pazarlamadan müşteri de­neyimine kadar her aşamada di­jital kapasitemizi güçlendirmek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu. Dönüşümü yalnızca iz­leyen değil, yön veren bir ülke ol­ma kararlılığında olduklarına vur­gu yapan Gültepe, “Dijitalleşmeyi bir araç değil, rekabetin yeni dili olarak değerlendiriyoruz. Firma­larımızın dijital olgunluğunu ar­tıracak projeler geliştiriyoruz. Di­jital sistemler, ihracatçılarımızı küresel pazarlarda daha dirençli, öngörülebilir ve rekabetçi kılıyor. Bu anlayışla ihracatçılarımızı ge­leceğin ticaret modeline hazırla­maya devam ediyoruz. Artık tica­rette üründen çok, o ürünün üre­timinde kullanılan teknolojilerin belirleyici olduğu bir dönemdeyiz. İhracatta uzun vadeli hedefleri­mize ulaşabilmemiz için çevreye duyarlı, kaynak verimli ve sürdü­rülebilir üretimi rekabetçi fiyat­larla gerçekleştirmek durumun­dayız” şeklinde konuştu.

“İsrail’e ticareti 1,5 yıldır tamamen durdurduk”

Konuşmasında Gazze’de ateşkes konusuna da değinen Bakan Ömer Bolat, bir an önce Gazze’ye yardımların girmesini, ateşkesin kalıcı olmasını ve yeniden Gazze’nin imarının başlamasını temenni ettiğini belirtti. Bolat, “Türkiye masada yerini aldı ve gücünü ortaya koydu, bu barış masasında Filistinliler adına garantör ülke oldu. Bu çok önemli bir gelişmedir. 2 yıl boyunca mazlum Filistinlilerin, Gazzelilerin uluslararası platformlarda en büyük destekçisi ve hamisi Türkiye olmuştur. Hükümetimiz, halkımız, sivil toplum kuruluşlarımız İsrail’in katliamını durması için çok büyük mücadele verdi” ifadelerini kullandı. İsrail’e 1,5 yıldan bu yana ihracat, ithalat ve transit ticareti tamamen durdurduklarını söyleyen Bolat, “Yıllık 10 milyar dolar ticaretten sarfınazar ettik ama oradaki katliama göz yumamazdık. Sonra ulaştırma alanında İsrail bayraklı gemilerin Türk limanlarına gelmesine izin vermedik, Türk bayraklı gemilerin de gitmesine izin vermedik. Bu çabalarımızla en büyük mücadeleyi vererek dünyaya örnek bir ülke olduk” açıklamasında bulundu.