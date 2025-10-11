Küresel rekabet yeşil ve dijital yetkinliklerde şekilleniyor
Dönüşüm, teknoloji ve trendler temalı 7. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi gerçekleştirildi. Burada konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Sürdürülebilirlik ve teknoloji kavramları oyunun sadece kurallarını değiştirmedi. Oyunun baştan kurgulanması gereğini de beraberinde getirdi. Küresel rekabet, ülkelerin yeşil ve dijital dönüşümdeki yetkinlikleri üzerinden şekilleniyor” dedi.
Hamide HANGÜL
Vizyon 100 Platformunun “dönüşüm”, “teknoloji” ve “trendler” temalı 7. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlamasının büyük önem taşıdığını, bu çerçevede önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Yegane hedefimiz, Türkiye’nin katma değerini, üretimini ve ihracatını artırmaktır. 2002’de kilogramı 50 sent olan ihracatımızı 20 yılda 1,5 dolara çıkardık” dedi. Dünya ekonomisini ve küresel ticaretin yönünü belirleyen iki ana eksen olan sürdürülebilirlik ve dijitalleşme üzerinden yeni dönemin trendlerini değerlendireceklerini açıklayan Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya, 21. yüzyılla birlikte kendisini köklü bir değişim ve dönüşüm sürecinin tam ortasında buldu. Artık ne üretimin doğası ne ticaretin rotası ne de rekabetin tanımı eskisiyle aynı. Sürdürülebilirlik ve teknoloji kavramları oyunun sadece kurallarını değiştirmekle kalmadı, oyunun baştan kurgulanması gereğini beraberinde getirdi. Bugün artık küresel rekabet, ülkelerin yeşil ve dijital dönüşümdeki yetkinlikleri üzerinden şekilleniyor.”
“Sürdürülebilirlik temelli yatırımlar 10 trilyon doları’ı aşacak”
Dünyada, 2000 yılında nüfusunun sadece yüzde 6,7’sinin internet erişimine sahip olduğuna işaret eden Bakan Bolat, bugün bu oranın yüzde 68’e ulaştığına vurgu yaparak, “Artık dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 6 milyar insan aktif birer internet kullanıcısı. Bugün dijital ekonomi, küresel gayri safi hasılanın yüzde 15’ini oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Üretimde, ticarette, tüketimde, enerjide, bilgi teknolojilerinde ve daha birçok alanda sürdürülebilirlik ilkesinin hayatı şekillendirdiğine dikkati çeken Bolat, sözlerine şöyle devam etti: “2030’a kadar sürdürülebilirlik temelli yatırımların toplam hacminin 10 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Biz, dijital çağın sunduğu her yeniliği; sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı kalkınma ve insan odaklı teknoloji anlayışıyla bütünleştirerek Türkiye Yüzyılı’nı dijital bir yüzyıla dönüştürme iradesindeyiz. Geleceği bugünden inşa eden iki ana unsur sürdürülebilirlik ve dijitalleşme. İkiz dönüşüm; yani yeşil ve dijital dönüşüm, birbirini besleyen iki ana eksenin yolculuğu. Biz buna bir de yerli dönüşümü ekliyoruz ve adına üçüz dönüşüm diyoruz.” Bolat, günümüzde bilgiyi kontrol eden ve küresel trendleri yakalayanların ekonomiye hakim olduğunu belirtti.
TİM’den ihracatçılara ‘geleceğin ticaret modelini hazırlayın’ çağrısı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ise açılışta yaptığı konuşmasında, hedeflerinin dijitalleşen, yeşil dönüşümü başaran, inovasyonla fark yaratan bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, “Yapay zekadan veri ekonomisine, bulut sistemlerden otonom üretime kadar her alanda dijital kabiliyetini artıran ülkeler, küresel rekabette öne çıkıyor. Bugün artık mal ve hizmet akışının neredeyse her aşaması dijital sistemlerle yönetiliyor. Bu tablo bize açık bir mesaj veriyor: Üretimden lojistiğe, pazarlamadan müşteri deneyimine kadar her aşamada dijital kapasitemizi güçlendirmek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu. Dönüşümü yalnızca izleyen değil, yön veren bir ülke olma kararlılığında olduklarına vurgu yapan Gültepe, “Dijitalleşmeyi bir araç değil, rekabetin yeni dili olarak değerlendiriyoruz. Firmalarımızın dijital olgunluğunu artıracak projeler geliştiriyoruz. Dijital sistemler, ihracatçılarımızı küresel pazarlarda daha dirençli, öngörülebilir ve rekabetçi kılıyor. Bu anlayışla ihracatçılarımızı geleceğin ticaret modeline hazırlamaya devam ediyoruz. Artık ticarette üründen çok, o ürünün üretiminde kullanılan teknolojilerin belirleyici olduğu bir dönemdeyiz. İhracatta uzun vadeli hedeflerimize ulaşabilmemiz için çevreye duyarlı, kaynak verimli ve sürdürülebilir üretimi rekabetçi fiyatlarla gerçekleştirmek durumundayız” şeklinde konuştu.
“İsrail’e ticareti 1,5 yıldır tamamen durdurduk”
Konuşmasında Gazze’de ateşkes konusuna da değinen Bakan Ömer Bolat, bir an önce Gazze’ye yardımların girmesini, ateşkesin kalıcı olmasını ve yeniden Gazze’nin imarının başlamasını temenni ettiğini belirtti. Bolat, “Türkiye masada yerini aldı ve gücünü ortaya koydu, bu barış masasında Filistinliler adına garantör ülke oldu. Bu çok önemli bir gelişmedir. 2 yıl boyunca mazlum Filistinlilerin, Gazzelilerin uluslararası platformlarda en büyük destekçisi ve hamisi Türkiye olmuştur. Hükümetimiz, halkımız, sivil toplum kuruluşlarımız İsrail’in katliamını durması için çok büyük mücadele verdi” ifadelerini kullandı. İsrail’e 1,5 yıldan bu yana ihracat, ithalat ve transit ticareti tamamen durdurduklarını söyleyen Bolat, “Yıllık 10 milyar dolar ticaretten sarfınazar ettik ama oradaki katliama göz yumamazdık. Sonra ulaştırma alanında İsrail bayraklı gemilerin Türk limanlarına gelmesine izin vermedik, Türk bayraklı gemilerin de gitmesine izin vermedik. Bu çabalarımızla en büyük mücadeleyi vererek dünyaya örnek bir ülke olduk” açıklamasında bulundu.