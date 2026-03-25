Küresel riskler arttı, dolar beklentiyi karşılamadı: Yükseliş istenilen seviyede gelmedi

Yatırımcılar, Orta Doğu’da olası bir çatışma ve enerji fiyatlarındaki artışın normal koşullarda doları desteklemesini bekliyor.

Güvenli liman olarak öne çıkan dolar, ABD’nin en büyük petrol üreticisi olması ve küresel petrol ticaretinde doların kullanılması nedeniyle enerji fiyatlarıyla yakın ilişki içinde bulunuyor. Ancak Barclays’in değerlendirmesine göre, son bir yılda doların priminde kayda değer bir değişim görülmedi. Banka, mevcut yönetimin öngörülemez politikaları ve teknoloji sektöründeki kırılganlığın dolardaki yükselişi sınırladığını belirtiyor.

Dolar priminde sınırlı hareket

Barclays stratejistleri, doların 2024 ABD seçimleri öncesinde euro karşısında yaklaşık yüzde 5 iskonto ile işlem gördüğünü, “Kurtuluş Günü” sonrasında ise yaklaşık yüzde 5 primli seviyeye çıktığını hesapladı. Bu prim, yatırımcıların dolar tutmak için talep ettiği ek getiriyi ifade ediyor.

Bloomberg dolar endeksi de ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 2 yükseldi. Ancak bu artışın, özellikle euro başta olmak üzere diğer büyük para birimleri karşısında reel faiz farklarının işaret ettiği seviyenin altında kaldığına dikkat çekiliyor.

“Tahmin edilmesi zor riskler var”

Themistoklis Fiotakis ve Lefteris Farmakis’in de yer aldığı Barclays ekibi yayımladıkları notta, “Dolar pozisyonu olan bir yatırımcı, günün herhangi bir saatinde Beyaz Saray’ın sosyal medyada dolar aleyhine yapacağı açıklamalar gibi tahmin edilmesi büyük ölçüde imkansız bir riske maruz kalıyor. Bu tür olaylar, anında önemsiz olmayan kar ve zarar etkileri yaratabilir. Bu da, yatırımcıların bu riski göze almaya değer kılmak için uzun vadeli dolar pozisyonlarından daha yüksek getiri talep etmelerinin akıllıca olabileceği anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Kısa vadede zayıflama beklentisi

Barclays analistleri, jeopolitik gelişmelerin zamanla dengelenmesi halinde bile dolar üzerindeki risk priminin tamamen ortadan kalkmayabileceğini, bunun da kısa vadede dolarda sınırlı bir zayıflamaya işaret ettiğini belirtti.

“Güvenli liman etkisi zayıflayabilir”

Bloomberg Intelligence analistleri Stephen Chiu ve Chunyu Zhang ise “Doları yükselten herhangi bir tetikleyici unsurun sürdürülebilir olması zor olacak ve olayın ABD merkezli doğası nedeniyle para biriminin güvenli liman statüsü kademeli olarak zayıflayabilir. Piyasalar, özellikle şahin bir Fed altında, ABD ekonomisinin mali sürdürülebilirliğine yeniden odaklandıkça, doların etkisinin azalması teması geri dönebilir” değerlendirmesinde bulundu.