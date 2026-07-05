Küresel sermaye rotasını değiştiriyor: Riskten kaçanların yeni adresi

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Küresel yatırımcılar, yapay zeka odaklı hisselerde yükselen oynaklığın ardından rotalarını yeniden Hindistan'a çeviriyor.

Bloomberg'in haberine göre, teknoloji hisselerinde süren rallinin kalıcılığına yönelik soru işaretleri arttıkça, daha istikrarlı performans sergileyen piyasalara ilgi güçleniyor.

Yabancı çıkışları son dört ayın en düşük seviyesi

Yılın ilk aylarında sermaye daha çok teknoloji ağırlıklı Güney Kore ve Tayvan piyasalarına yönelirken, son dönemde yapay zeka hisselerinde artan dalgalanma tabloyu tersine çevirdi. Daha düşük teknoloji maruziyeti artık Hindistan için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Bu değişimin etkileri piyasa performansına da yansıdı. NSE Nifty 50 endeksi haziran ayında MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'ni geride bırakırken, aynı dönemde yabancı yatırımcı çıkışları da son dört ayın en düşük düzeyine geriledi.

Düşük oynaklık avantajı

Uzmanlara göre Hindistan'ın en önemli avantajlarından biri düşük oynaklık sunması. Nifty 50 endeksi 2026'nın ilk yarısında günlük bazda yüzde 1'in üzerinde hareketleri birçok büyük gelişen piyasa endeksine kıyasla daha az yaşadı.

Rupinin istikrar kazanması, petrol ve emtia fiyatlarındaki gerileme enflasyon baskısını hafifletirken, ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri de destekledi. Bu gelişmeler de Hint hisse senetlerine yönelik yatırımcı güvenini artırdı.

Hindistan piyasalarına ilişkin beklentiler

Piyasaların gözü şimdi bilanço sezonunda. Tata Consultancy Services'in bu hafta açıklayacağı finansal sonuçlar, şirketlerin düşük girdi maliyetlerinden ne ölçüde faydalandığını ve güçlü iç talebin kurumsal kârlılığa nasıl yansıdığını ortaya koyacak.

Son haftalarda çok sayıda uluslararası stratejist de Hindistan piyasalarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Analistler, yapay zeka odaklı işlemlerden çıkış eğiliminin sürmesi halinde küresel fon akımlarının Hindistan'a yönelmeye devam edebileceğini belirtiyor.