Küresel tahvil piyasalarında alarm: Gözler yüzde 6 eşiğinde

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Küresel tahvil piyasalarında yükseliş hız kazandı. ABD, Avrupa ve Asya'da devletlerin borçlanma maliyetleri artarken, düşük faiz döneminin sona erdiğine ilişkin görüşler güçleniyor.

RBC Wealth Management Stratejisti Thomas Garretson, uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin küresel piyasalarda yıllardır biriken sorunları ortaya çıkardığını belirtti.

Fransa'da borç krizi endişesi

Yardeni Research'ten Ed Yardeni'ye göre ABD'de güçlü ekonomik büyüme tahvil faizlerini yükseltirken, Fransa'daki artış borç krizine ilişkin endişelerden kaynaklanıyor. Fransa'da bütçe kesintilerine karşı protestolar da piyasalardaki belirsizliği artırıyor. Yıl başından bu yana tahvil faizlerinde en büyük yükseliş Fransa'da görülürken, ABD ikinci sırada yer aldı. İtalya, Endonezya, Japonya ve Güney Kore'de de artış en az 1 yüzde puana ulaştı.

Japonya neden ABD tahvillerini satıyor?

Japonya'da faizlerin yükselmesi, yatırımcıların paralarını ülkelerine geri taşımalarına yol açıyor.

Japon yatırımcıların ABD Hazine tahvili varlıkları, Temmuz 2026 itibarıyla yıl başından bu yana 120 milyar dolar, 2021'deki zirvesine göre ise yaklaşık 300 milyar dolar azaldı.

RBC'ye göre Japonya'nın ABD tahvillerindeki her 100 milyar dolarlık varlık değişimi, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizini yaklaşık 0,5 yüzde puan etkileyebiliyor.

ABD'de yüzde 6 riski

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi son 24 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrederken, uzmanlar yüzde 6 seviyesinin yeniden görülebileceği uyarısında bulunuyor. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yüksek seyreden petrol fiyatları da enflasyon ve faiz baskısını artırıyor. Buna karşın güçlü şirket bilançoları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ara vermesi, borsalardaki yükselişin yıl sonuna kadar devam edebileceği beklentisini destekliyor.