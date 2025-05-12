Küresel teknoloji ve çip hisseleri yükseldi

Hafta sonu ABD ve Çin arasında yapılan görüşmelerin ardından "karşılıklı" gümrük vergilerinde geçici bir duraklama sağlanmasıyla yatırımcılar rahat bir nefes aldı.

ABD'de, Çin'e göndermesine izin verilen çipler konusunda hala bir dizi kısıtlamayla karşı karşıya olan Nvidia, piyasa öncesi ticarette yaklaşıkyüzde 4 daha yüksekken, AMDyüzde 5 arttı. Broadcom da Qualcomm ile birlikte yüzde 5 civarında artış gösterdi.

Yarı iletken tedarik zincirindeki diğer şirketler de sıçrama yaptı. Geçen hafta makroekonomik belirsizlik nedeniyle önceden planlanan yatırımcı gününü erteleyen Marvell, piyasa öncesi ticarette yüzde 7,5 arttı.

Avrupa'da, en gelişmiş çipleri üretmek için gerekli kritik makinelerin tedarikçisi ASML erken işlemlerde yüzde 4,5 yükseldi. Infineon da keskin bir yükseliş gösterdi.