Küresel ticaret finansmanına dev destek: HSBC ve IFC’den 1 milyar dolarlık anlaşma

Küresel ticaret finansmanı açığını kapatmayı hedefleyen HSBC ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Afrika, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki 20 ülkeyi kapsayan 1 milyar dolarlık ticaret finansmanı programı başlattıklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında ticaretle ilgili varlıkların riskini eşit şekilde paylaşarak sınır ötesi ticareti ve kritik sektörlerdeki ihracatı desteklemeyi amaçlıyorlar.

Ticaret finansmanında yeni dönem

Program, özellikle tedarik zincirleri, jeopolitik gerilimler ve ticaret engelleri nedeniyle risk altında olan ekonomilere odaklanacak. Bu girişim, küresel ticaretin sürdürülmesi ve gelişmekte olan piyasalarda ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

IFC Asya Pasifik Bölge Başkan Yardımcısı Riccardo Puliti, “Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmekte olan piyasalarda önemli ve devam eden bir ticaret finansmanı açığı var. Bu program, büyümenin ve istihdam yaratmanın temel taşlarından biri olacak” ifadelerini kullandı.

HSBC Asya Pasifik Küresel Ticaret Çözümleri Eş Başkanı Aditya Gahlaut ise "Ticaret finansmanı açığını azaltmak ve finansmana erişimi iyileştirmek, Asya ve bölgenin tedarik zincirlerinde büyüme ve sürdürülebilirliği teşvik etmenin merkezinde yer alacaktır" dedi.

IFC'nin küresel ticaret likidite programı kapsamında

Program, IFC'nin Küresel Ticaret Likidite Programı kapsamında yer alacak. Bu program, son 20 yılda yaklaşık 30.000 işlemle 80 milyar dolardan fazla küresel ticaret hacmini destekledi ve ticaret finansmanı konusunda önemli bir küresel referans noktası oldu.