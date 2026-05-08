Küresel ticaretin kalbinde yavaşlama uyarısı, ABD konteyner ithalatı düşüşte

Tedarik zinciri teknoloji sağlayıcısı Descartes Systems Group verilerine göre ABD konteyner ithalatı nisan ayında geriledi. İthalatçılar ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle mücadele ederken aylık bazda yüzde 5,5 oranında bir düşüş yaşandı.

Taşıma hacimleri küresel çapta yaşanan son gelişmelerden doğrudan etkilendi. Özellikle Trump tarafından değiştirilen ticaret politikaları ve bölgesel gerilimlerin ardından İran kritik enerji sevkiyat rotası olan Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Bu gelişme küresel ticarete ağır bir darbe indirmişti.

İthalat verileri ülke ekonomisi hakkında ne söylüyor

İthalat eğilimleri ABD ekonomisinin sağlığını ölçen temel bir gösterge olarak kabul ediliyor. Ekonomi güçlü olduğunda yükselen bu veriler zayıflama dönemlerinde düşüş eğilimi gösteriyor. Descartes verilerine göre ABD limanları geçen ay 2.277.965 TEU hacminde yük elleçledi.

Bu rakam mart ayı seviyelerine kıyasla yüzde 3,2 oranında bir daralmayı temsil ediyor. Söz konusu durum 2022 yılından bu yana nisan ayı için kaydedilen ilk ardışık hacim düşüşü olarak kayıtlara geçti. Yine de hacimler 2019 yılının pandemi öncesi seviyelerinin yaklaşık yüzde 19 üzerinde kalmayı başardı.

Çin menşeli konteyner ithalatı verilerinde sert daralma

Şirket bu tabloyu temel talepteki dayanıklılığın devamı olarak yorumluyor. ABD genelinde 2026 yılı başından bu yana toplam ithalat hacmi yüzde 5 oranında geriledi. Aynı dönemde Çin menşeli konteyner ithalatı ise yıllık bazda yüzde 15,3 oranında düşüş göstererek 680.778 TEU seviyesine indi.

Descartes ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza dairesinin 12 mayıs tarihinden itibaren yapacağı ilk tarife iadeleriyle ithalatçıların kısa vadeli nakit akışı artışı elde edeceğini belirtti. Ancak şirket ikame tarifelerin yürürlükte kalması nedeniyle politika belirsizliği ve maliyet baskılarının süreceği konusunda uyardı.

Sonuç olarak nisan ayında kaydedilen bu veriler sadece dönemsel bir dalgalanma olmaktan ziyade dikkatle izlenmesi gereken bir tablo sunuyor. Ortaya çıkan bu düşüş eğilimi yılın genelinde Amerikan ticaret hacmini ve küresel lojistik trendlerini baskılayabilecek yapısal bir yavaşlama sürecinin sinyallerini veriyor.