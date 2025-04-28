Küresel ticarette şok dalgası: Büyüme tahminleri düşüyor

Küresel ekonomide resesyon riskleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikaları nedeniyle artış gösteriyor. Reuters anketine katılan ekonomistlerin büyük kısmı, dünya genelinde büyümenin 2025 yılında yavaşlayacağı görüşünde birleşti.

Sadece üç ay önce güçlü bir büyüme bekleyen ekonomistler, son gelişmelerin ardından tahminlerini önemli ölçüde aşağı çekti. Trump’ın ABD’den ithal edilen tüm mallara uyguladığı yeni vergiler, dünya ticaretinde büyük bir şok etkisi yarattı. Bu adım, borsalarda trilyonlarca dolarlık değer kaybına ve yatırımcıların ABD varlıklarına olan güveninin zedelenmesine neden oldu.

Belirsizlik ortamının yoğunlaşmasıyla birlikte, birçok küresel şirket gelir beklentilerini geri çekti ya da düşürdü. 1-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette 300'den fazla ekonomistin yüzde 92’si gümrük vergilerinin iş dünyası hissiyatına olumsuz etki yaptığını söylerken, hiçbiri olumlu bir etki gözlemlenmediğini belirtti. Sadece yüzde 8'lik bir kesim, etkilerin nötr kaldığını ifade etti.

Küresel büyüme tahminlerinde de ciddi revizyonlar yapıldı. Ocak ayında yüzde 3,0 olarak öngörülen 2025 yılı küresel büyüme beklentisi, bu ankette yüzde 2,7'ye indirildi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise büyümenin yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.

Ankete katılan 48 ekonomiden 28'inin büyüme tahminleri aşağı çekildi. On ekonomi için beklentiler değişmezken, Arjantin ve İspanya gibi ülkelerde ise hafif artış kaydedildi.

2026 yılı için de görünüm çok farklı değil. Ekonomistlerin önemli bir kısmı, büyüme trendindeki düşüşün kalıcı olabileceği uyarısında bulundu.

Bu yıl için küresel bir resesyon riski sorulduğunda, yüzde 60'lık bir çoğunluk bu riskin "yüksek" veya "çok yüksek" olduğu yanıtını verdi. 167 katılımcının 101’i bu görüşü paylaşırken, sadece 4 kişi resesyon riskinin "çok düşük" olduğunu belirtti.

Öte yandan, son yıllarda merkez bankalarının faiz artışlarıyla kontrol altına almaya çalıştığı küresel enflasyonun, gümrük vergilerinin etkisiyle yeniden ivme kazanabileceği öngörülüyor. Ankete katılan 29 büyük merkez bankasından yüzde 65'inden fazlası, bu yıl enflasyon hedeflerini tutturamayacaklarını ifade etti. Gelecek yıl için bu oran biraz azalsa da, küresel fiyat baskılarının süreceğine işaret ediliyor.