Küresel yarı iletken satışlarında rekor rakam! Kasım 2024'te 57,8 milyar dolara ulaştı

Yarı İletken Endüstrisi Birliği'nin paylaştığı verilere göre, küresel yarı iletken satışları Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 20,7 yükselerek 57,8 milyar dolara ulaştı. Satış hacmi de Ekim 2024'e göre yüzde 1,6 büyüme kaydetti.

Bölgesel olarak bakıldığında yarı iletken satışları Amerika kıtasında yıllık bazda yüzde 54,9, Çin'de yüzde 12,1, Asya-Pasifik'te yüzde 10 ve Japonya'da yüzde 7,4 artarken, Avrupa'da yüzde 5,7 azaldı.

SIA Başkanı ve Üst Yöneticisi John Neuffer, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küresel yarı iletken pazarının kasımda önemli ölçüde büyümeye devam ettiğini belirterek, "Aylık satışlar art arda sekizinci ayda da artarak şimdiye kadarki en yüksek aylık satış toplamına ulaştı. Yıllık bazdaki satışlar, Amerika kıtasındaki yüzde 54,9'luk artışında da etkisiyle üst üste dördüncü ayda da yüzde 20'nin üzerinde büyüme gösterdi" ifadelerini kullandı.