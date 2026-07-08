Küresel yatırımda 2 yıllık düşüş süreci sona erdi

Birleşmiş Millet­ler Ticaret ve Kal­kınma Konferan­sı’nın (UNCTAD) Dünya Yatırım Raporu 2026 yayım­landı. Rapora göre, küre­sel doğrudan yabancı yatı­rımlarda geçen yıl iyileşme görülmesine rağmen yatı­rım akışları gelişmiş ve geliş­mekte olan ülkeler arasında büyük eşitsizlikler gösterdi. Dünyada doğrudan yaban­cı yatırımlar 2025’te yıllık bazda yüzde 6 artarak 1,6 tril­yon dolara çıktı ve yatırım­lardaki iki yıllık düşüş so­na erdi. Gelişmiş ülkele­re doğrudan yabancı yatırım akışı yüzde 11 artarak 723 milyar dolara yükseldi. Gelişmekte olan ülkelere yö­nelik doğrudan yabancı ya­tırımlar ise yalnızca yüzde 2 artışla 901 milyar dolar oldu. Doğrudan yabancı yatırım, gelişmekte olan ekonomiler için önemli bir dış finansman kaynağı olmaya devam edi­yor ancak yatırım akışların­daki eşitsiz büyüme bölgeler­deki kalkınmayı doğrudan et­kiliyor.

Listenin ilk sırasında ABD var

Aralarında gelişmekte olan bazı ülkelerin de yer aldığı 20 ülke, doğrudan yabancı yatı­rımların yüzde 80’ini çekti. ABD, 277 milyar dolarla ge­çen yıl en fazla doğrudan ya­bancı yatırım çeken ülke olurken, bunu 151 milyar do­larla Singapur, 116 milyar do­larla Hong Kong, 105 milyar dolarla Çin ve 77 milyar do­larla Brezilya izledi. En faz­la doğrudan yabancı yatırım alan 20 ülkeyi sırasıyla İngil­tere, Almanya, Kanada, Bir­leşik Arap Emirlikleri, Mek­sika, Hindistan, Avustralya, Suudi Arabistan, İsveç, İsra­il, Rusya, Fransa, Endonez­ya, Vietnam ve İspanya takip etti.

Doğrudan yabancı yatı­rımların sektörel dağılımı­na bakıldığında ilk sırada ve­ri merkezleri yer aldı. Yapay zeka, enerji ve ticaret politi­kaları sektörel yatırım den­gelerini değiştirdi. Yapay ze­ka altyapısı, yarı iletkenler, kritik mineraller ve enerji dö­nüşümü teknolojileri küre­sel sıfırdan yatırımların yüz­de 44’ünü oluşturdu. Bu oran 2020’de yüzde 16 seviyesin­deydi. Veri merkezlerine yö­nelik doğrudan yabancı yatı­rımlar geçen yıl 235 milyar dolar olurken, petrol ve gaz sektöründeki yatırım hac­mi 38 milyar dolar, yarı ilet­kenler sektöründeki yatırım hacmi ise 13 milyar dolar ola­rak kaydedildi. UNCTAD’a göre, doğrudan yabancı yatı­rımlarda 2026›ya ilişkin gö­rünüm zorlu olmayı sürdü­rüyor. Ticaret politikaların­daki belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik par­çalanma yatırım kararların­da etkili oluyor.