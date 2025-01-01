Küresel yolcu trafiğinin 20 yılda ikiye katlanması bekleniyor! Yatırım hedefi: 2,4 trilyon dolar

2024'ün 11 ayında 100 milyon yolcuya hizmet verdiklerini vurgulayan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı hedefi için belirledikleri 430-490 milyon Euro'yu bulabileceklerini açıkladı.

İzmir ve Ankara'da çift haneli dış hat yolcu artışı

Gelirlerinin yaklaşık yüzde 60'ının yurt dışı operasyonlarından, cirolarının da yüzde 44'ünün işlettikleri havalimanları dışındaki servis şirketlerinden geldiğini belirten Kaptan, "Türkiye'deki havalimanlarımızda, İzmir ve Ankara'da çift haneli dış hat yolcu artışı yakaladık. Antalya yılı 40 milyona yakın yolcuyla tarihi rekorunu kırarak kapatacak. Gazipaşa-Alanya’da tekrar 1 milyon yolcu sınırını geçtik. Milas-Bodrum Havalimanımız da 2 milyondan fazla dış hat yolcusu ağırlamış olacak. Yurt dışında Kazakistan'ın Almatı, Gürcistan'ın Tiflis ve Batum, Hırvatistan'ın Zagreb ve Suudi Arabistan'ın Medine havalimanlarında çift haneli büyüme görüldü" dedi.

Üç yılda 2,5 milyar Euro'ya ulaşan yatırım programı

Kaptan, son dönemde hava yollarında artan trafiğe işaret ederek, "Covid-19 salgını sonrasında hızla geri dönen trafik, havacılığa dair uzun vadeli öngörüleri tekrar güçlendirdi. Önümüzdeki 20 yılda küresel yolcu trafiğinin ikiye katlanması bekleniyor. Bu artışın beraberinde 2,4 trilyon dolarlık havalimanı yatırımı gerektireceği öngörülüyor. Son üç yıldır TAV Havalimanlarının geleceğini oluşturacak, toplamı 2,5 milyar Euro'ya ulaşan ciddi yatırım programı yürütüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Yurt dışı yatırımlarına değinen Kaptan, 2021'de satın alarak işletmeye aldıkları Kazakistan Almatı Havalimanı'nda 226 milyon Euro'luk yatırım gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. gelecek 3-4 yılda 150 ila 300 milyon Euro yeni yatırımla Almatı'yı geliştirmeye devam edeceklerini anlattı. Kaptan, Fraport ile ortak olarak 2052'ye kadar işletme hakkına sahip oldukları Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 65 milyon yolcuya çıkaracak 750 milyon Euro'luk yatırımda sona yaklaştıklarını aktardı.

Esenboğa Havalimanı'na 210 milyon Euro'luk yeni pist

İşletme hakkını 2050'ye kadar uzattıkları Ankara Esenboğa Havalimanı'nda da 210 milyon Euro'luk yeni pist, güneş enerjisi santrali ve otopark yatırımını gelecek yıl tamamlayacaklarını vurgulayan Kaptan, ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikasının enflasyonu kontrol altına alma yolunda önemli mesafe kaydetmelerini sağladığını belirtti ve beklentilerinin 2025 ve sonrasında bu duruşun devam edeceği, önceliğin fiyat istikrarının sağlanması yönünde olacağı, olası faiz indirimlerinin de buna paralel gerçekleşeceği yönünde olduğunu söyledi.

Kaptan, ilgili bakanlıklar ve sektör paydaşlarının çalışmalarıyla havacılık sektöründe büyümenin sürmesini beklediklerini, yurt dışında da jeopolitik risklerin devam etmesi nedeniyle talebin güçlü kalmasını öngördüklerini sözlerine ekledi.