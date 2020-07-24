Kurtuluş Altun DÜNYA'da

24 Temmuz 2020

Dijital gayrimenkul okuryazarlığı konusunda sektörün öncüsü olan GABORAS’ın Genel Müdürü Kurtuluş Altun, DÜNYA'nın canlı yayınında gazeteci- yazar Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı.

Canlı yayından notlar:

"Türkiye kadastro anlamında dünyanın en gelişmiş ülkesi."

Türkiye kadastro anlamında dünyanın en gelişmiş ülkesi. Tapu ve kadastro ve kayıt anlamında başarı var. Finans tarafından ise sıkıntılar var. “Tapu sor” uygulamamamız ücretsiz. Dileyen herkes girip sistemden yararlanabilir. GABORAS iyi bir bilgi bankası oldu. İkinci en önemli aşamamız güvenli alım-satım. Bu yıl pandemiye rağmen 200 bin civarında bir kredili satış var. Geçen yıl 250 bin idi. 8,5 milyon işlem var Türkiye’de. Satış sayısı ise 2,5 milyon. Bunun % 15’i kadar kredili satış. GABORAS olarak yerel ağ partneri arıyoruz diye yola çıktık, çağrı yaptık. 4 bin emlak şirketi bize geldi. “Ahlı mal alınmaz” diye bir anlayış var. Ağlayanın malı hayır getirmez derler.