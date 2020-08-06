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Kurtuluş Altun DÜNYA'da

GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun, Dünya dijital platformlar canlı yayınında Vahap Munyar'ın konuğu oluyor.

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Dijital gayrimenkul okuryazarlığı konusunda sektörün öncüsü olan GABORAS’ın CEO'su Kurtuluş Altun, DÜNYA'nın canlı yayınında gazeteci- yazar Vahap Munyar'ın sorularını yanıtlıyor.

“Türk tipi”. GYO’lar borsaya uymuyor. Türkiye’deki GYO’ların yüzde 90’ı neredeyse konut." diyen Altun sözlerine böyle devam etti:

Canlı yayından notlar:

"Sektörel derinleşme için gayrimenkulün menkulleşmesi şart. Bunun için GABORAS’ın varlığı şart. GABORAS’ı kurmaya başladığımız zaman, data eksikliği bir ülkede olduğumuzu gördük. Şimdi müthiş bir database’miz oluştu. Türkiye’nin 18 büyük ilinin parametrelerini analiz ettik.

ekonomi gaboras

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