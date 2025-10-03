Kurtuluş planı sahtekarlığa dönüştü: Konkordato suistimali büyüyor!

Artan maliyatler ve kur baskı nedeniyle darboğaza giren firmalar kurtuluşun yolunu konkordatoda (iflas anlaşması) ararken, sürecin bazı fırsatçılar tarafından da kötüye kullanıldığı ortaya çıktı.

Mahkeme gözetiminde, firmanın tüm malvarlığını ortaya koyduğu, bağımsız komiserler tarafından denetlendiği ve alacaklıların bilgilendirildiği konkordato süreci Sabah'ın haberine göre, kötü niyetli şirketlerin vurgun yeri oldu. Mahkemeleri yanıltan, küçük üreticiyi mağdur eden, bankaların bile şikâyet etmeye başladığı sisteme iş dünyası "konkor toto" ismini taktı.

Konkordato ilanından 6 ay önce tüm süreç tamamlanıyor

Konkordato ilanına niyetlenen kötü niyetli şirketlerin ilke etapta ticari hacimlerinin üzerinde bankalar yoluyla ve piyasadan ürün çekerek borçlandığı sonrasında toplanan ürübü düşük fiyattan kırdırdığı ortaya çıktı. Örneğin toplanan 40 milyon TL'lik ürün piyasaya 37 milyon TL'ye kırdırılıyor. Eş zamanlı olarak firmaya ait gayrimenkul ya da mallar başka bir isimle kurulan şirketlere devrediliyor. Bu işlemler 1-2 yıla yayılarak yapılıyor. Konkordato ilanından 6 ay ya da bir yıl öncesine kadar tüm hileli süreç tamamlanıyor.

Bilirkişi borsası oluştu

Sonrasında finansal sıkıntı gerekçesiyle mahkemeye başvuru yapılıyor. Mahkeme ise genellikle bankacı ya da mali müşavir olan bilirkişi atamasını yapıyor. Bazı bilirkişiler de sisteme dahil edilip şirketin istediği şekilde rapor hazırlatılıyor. Öyle ki iş dünyasında artık bilirkişi borsası oluştuğu, bazı bilirkişilerin istenilen raporları hazırlamak için 15 bin ila 50 bin dolar arasında rakamlar aldığı vurgulanıyor. Usule göre her şeyin uygun olduğu raporun ardından mahkeme konkordato ilanında bulunuyor. Konkordato ilanıyla borçlarını erteleten şirket, piyasaya olan yükümlülüklerini öteliyor. Olan ise küçük üretici, esnaf ve çalışanlara oluyor.

Yaşanan sahte konkordato rüzgârı ile artan şikayetler Ticaret Bakanlığı'na da iletilirken, Adalet Bakanlığı'nın da İcra İflas Kanunu'nda konkordatoya ilişkin değişikliğe hazırlandığı öğrenildi.

Konkordato nedir?

Konkordato, borçlarını vadesinde ödeyemeyen şirketlerin, alacaklılarıyla mahkeme gözetiminde yaptığı bir yeniden yapılandırma anlaşması. Amaç, borçlu şirketin iflas etmesini önleyerek faaliyetlerini sürdürmesini ve alacaklıların da belirli ölçüde tahsilat yapmasını ve alacaklarını kurtarmalarını sağlamak.