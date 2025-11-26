Kuru bamyanın kilosu 2 bin TL’ye çıktı

Gazianteplilerin kış aylarında sofralarından eksik etmediği kuru bamya, bu yıl tezgahlarda kilosu 2 bin TL'den yerini aldı.

Kentte 25 yıldır esnaflık yapan 41 yaşındaki Ercan Bozlar, kuru bamyaya olan ilginin her yıl arttığını belirterek ürünün hem lezzeti hem de sağlığa faydaları nedeniyle sıkça tercih edildiğini söyledi.

Bozlar, kuru bamyaların fiyatı ile ilgili "Kuru bamyanın kilosu şu an 2 bin TL civarında. Bir dizisi ise 80 ile 100 TL arasında değişiyor. Bir dizi bamya ile 4 kişilik bir öğünlük yemek hazırlanabilir" dedi.