Kuru kayısı fiyatları yükselişe geçti

04 Ağustos 2019

Dünya kuru kayısı ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Malatya'da ürünün fiyatı, geçen yılki hasat dönemine göre yüzde 22 artış gösterdi.

Geçmiş yıllardaki hasat sezonlarında kuru kayısı fiyatları düşüşle başlarken son iki yıldır kuru kayısı fiyatları hasat döneminde yükseliş eğilimi gösteriyor.

Geçen yıl hasat döneminde kilogramı 9 liradan satılan 4 numara ihracatlık kuru kayısının fiyatı, ihracattaki artış dolayısıyla bu yıl yüzde 22 artarak 11 liraya yükseldi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, hedeflerinin kuru kayısı ihracat rakamlarını yükseltmek olduğunu belirtti.

Artan ihracat rakamlarının piyasaya pozitif etki yarattığına işaret eden Özcan, bu durumun yükselme eğilimine bağlı kuru kayısı piyasasını oluşturduğunu söyledi.

"Stabil yükselişler istikrarlı piyasa doğuruyor"

Kuru kayısı kilogram fiyatlarının 2018 hasat sezonu fiyatlarına göre arttığını dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Fiyatlarda geçen yılki hasat sezonuna göre yüzde 20'lik bir artış var. Geçen yıl hasat sezonunun ilk haftasına göre 4 numara ihracatlık kayısıda yüzde 20'lik fiyat artışı söz konusu. Bu çok sevindirici. Stabil yükselişler istikrarlı piyasa doğuruyor. İthalatçı ve ihracatçı bu piyasalarda daha mutlu. Çünkü önlerini görebiliyorlar. Piyasada 4 numara birinci kalite kuru kayısının kilogram fiyatı şu an 11 liradan işlem görüyor. Sınıflandırılan kuru kayısılarda arz ve talebe göre bazı ürünlerde fiyat artışı biraz daha fazla oluyor. İstikrarlı ve düzenli piyasalar dövizdeki dalgalanmanın sona erdiğini düşünürsek kuru kayısı için daha iyi olacaktır."

Konsantre yaş kayısı fiyatları da arttı

Özcan, bu sezon kayısıda kalitenin yüksek olması nedeniyle konsantre tabir edilen fabrikaların meyve suyu için aldığı miktarın beklenenin altında gerçekleştiğini ifade etti.

Konsantrelik yaş kayısı fiyatlarında belirgin bir artış olduğuna dikkati çeken Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kilogram fiyatı olarak belirlenen 50 kuruşun maliyetlerin altında olduğunu ve konsantre fabrikalarının fiyatları gözden geçirmesini ifade ettik. Meyve suyu konsantre fabrikalarının temsilcileriyle sıralı toplantılar yaptık. Onların beklediği ürün bu yıl azdı. Bu sezon üründe ciddi bir kalite var. Kalite arttıkça konsantre ürün az olur. Yapılan toplantılar neticesinde kilogram fiyatını 90 kuruş olarak belirledik ancak şu anda konsantre yaş kayısının kilogram fiyatı bir liranın üzerinde işlem görüyor."

Kaynak: AA