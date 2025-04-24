Kuru meyvenin fiyatı ikiye katlandı: 15-20 güne kadar daha da artacak

Ülke genelinde etkili olan zirai donu meyve ağalarında büyük hasara neden olurken, üreticinin kaybı şimdiden tezgahlara yansımaya başladı. Eskişehir'de kuru meyve satan esnaf, bazı ürünlerin fiyatlarının ikiye katlandığını belirterek, artışın devam edeceğini ifade etti.

Özellikle kuru kayısıda fiyatların iki katına çıktığını söyleyen esnaf Ahmet Dönder, "Kayısıya, gün kurusuna, incire, cevize, fındığa ve bademe zam geldi. Biz de maalesef bu zamları fiyatlara yansıttık. Tüketici de esnaf da sıkıntılı durumda" dedi.

'Kayısı eve götürülemeyecek kadar pahalandı'

Fiyatların hem tüketici hem de esnaf için aşırı arttığını belirten Dönder, hükümete de düzenleme çağrısında bulundu, "Kayısı 320 liraydı, 700 TL oldu, gün kurusu 350 liraydı, 700 TL oldu. Gönül ister ki daha ucuza satalım. Kayısı eve götürülemeyecek kadar pahalandı" diye konuştu.

'15-20 güne kadar etiket fiyatları 1-2 kat daha artacak'

Meyvelerin soğuklardan yüzde 90 oranında yandığını ve elinde ürün olan toptancıların da fiyat vermediğini belirten esnaf Enver Özdil de şöyle konuştu:

"Çünkü yarın ne olacağı belli değil. Biz bu ürünleri stoklayamıyoruz. 15-20 güne kadar etiket fiyatları 1-2 kat daha artacak. Şu anda elimizde bulunan ürünlerin fiyatlarını biz kendi kârımızdan kısarak belirledik ama tahminime göre bu sene 500 TL'den aşağı kayısı olmayacak."

Esnaftan fırsatçılara karşı ithalat önerisi

Kuru meyve satışı yapan aktar Koray Özkılıç ise "Fındıkta da incirde de aynı durum var. Bu sene ithalat yapılmazsa kuru meyvede sıkıntı yaşayacağımız kesin. Bunu engellemenin yolu da maalesef ithalata yönelmek" ifadelerini kullandı.