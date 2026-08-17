Kuru üzüm üreticisinden taban fiyat çağrısı

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, odanın toplantı salonunda yaptığı açıklamada 2026-2027 sezonunun üreticiler, işletmeler ve ihracatçılar açısından kazançlı geçmesini temenni ederek, bu yıl doğal afetlerin önceki yıllara göre daha az yaşanmasının rekolteyi artırdığını söyledi. Kuru üzüm üreticilerinin en önemli beklentisinin taban fiyatın açıklanması olduğunu belirten Altındağ, "Manisa'mızın yüzde 85 oranında ürettiği çekirdeksiz kuru üzümde hasat dönemine gelmiş bulunuyoruz. 2026-2027 sezonunun hem çiftçilerimiz hem de işletme ve ihracatçılarımıza hatasız, kazasız ve kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Geçmiş yıllara göre bu üretim sezonunda doğal afetlerle fazla karşılaşılmadığı için rekolte artmıştır" dedi.

"Mevcut fiyat güncellenmeli"

Odalar ve binlerce üretici adına beklentilerini dile getiren Altındağ, kuru üzüm taban fiyatının gecikmeden açıklanmasını istedi. Altındağ, "Odalarımızın ve binlerce çiftçimizin Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Tarım ve Orman Bakanımızdan, Maliye Bakanımızdan ve TMO'dan beklentisi bir an önce kuru üzüm taban fiyatının açıklanmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan geçen yıl 120 lira olan kuru üzümün son bir yıllık enflasyon ve tarımsal girdi fiyat artış oranına göre fiyat artışı beklemekteyiz" diye konuştu.

TMO'ya alım noktası ve eksper çağrısı

TMO'nun kuru üzüm alımlarında üreticilerin beklentilerini de sıralayan Altındağ, alım noktalarının ve alınacak ürün miktarının artırılmasını istedi. Altındağ, "Üreticilerimizin beklentisi, alım noktalarının ve miktarının artırılması. Ayrıca üzüm eksperlerinin adil davranmasını ve üreticilerimize mağduriyet yaşatmamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İhracatçılara verilecek destek geliri artırır"

Kuru üzüm işletmeleri ve ihracatçıların da sektörde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Altındağ, başta Tariş Üzüm Birliği olmak üzere tüm işletmelerden üreticilere destek beklediklerini söyledi. Kuru üzüm ihracatçılarının devlet tarafından desteklenmesinin ihracat gelirlerine olumlu katkı sağlayacağını belirten Altındağ, "Banka faizlerinin yüksek olması hem üreticimizi hem de ihracatçımızı olumsuz etkilemektedir. Kuru üzüm sektörü döviz girdisi ve işçi istihdamı açısından ayakta kalmalıdır. Sektörün devletin şefkatli eline ihtiyacı vardır" dedi.

Geçmiş yıllarda doğal afetler nedeniyle hasat yapamayan üreticilerin yeniden üretime devam edebilmesi için gerekli adımların atılmasını isteyen Altındağ, tüm üreticilere bereketli bir sezon diledi. Bu yıl don ve dolu afeti yaşanmaması nedeniyle rekoltenin geçtiğimiz yıla oranla daha fazla olduğuna dikkat çeken Altındağ, rekoltenin bakan tarafından açıklanmasını beklediklerini söyledi.

İlçe ziraat odası başkanları da destek verdi

Ziraat odası başkanları, kuru üzümde üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi, sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ihracatın güçlendirilmesi için taban fiyatın üreticinin beklentilerini karşılayacak seviyede açıklanması gerektiğine dikkat çekti.

Basın açıklamasına Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ'ın yanı sıra Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa ve Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı katıldı.