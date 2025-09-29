Kuru yemiş fiyatlarında sert yükseliş: Antep fıstığı 1.700 TL’yi aştı

Türkiye’de kuru yemiş fiyatlarındaki hızlı artış, tüketici tercihlerini değiştiriyor.

Bir zamanlar misafirliklerin ve özel günlerin vazgeçilmezi olan fındık, fıstık, ceviz ve badem, yüksek fiyatlar nedeniyle artık lüks tüketim kategorisine girdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası verilerine göre, Antep fıstığı 1.700 TL, yerli ceviz 1.000 TL, fındık 900 TL, badem ise 1.100 TL’den satılıyor.

“Kuru yemiş artık lüks oldu”

Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli, fiyat artışlarını iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık, döviz kurlarındaki yükseliş ve komisyoncuların etkisi ile açıkladı. Vatandaşın alım gücünün ciddi biçimde düştüğüne dikkat çeken Sevimli, “Eskiden vatandaşlar leblebi, çekirdek, fındık ya da karışık kuru yemiş alırdı. Artık insanlar sadece temel gıda maddelerine yöneliyor. Ben bile misafirliğe giderken kuru yemiş götüremez hale geldim” dedi.

İthal ceviz, yerli üreticiyi zorluyor

Sevimli, ceviz ve bademdeki fiyat farklılıklarına da dikkat çekerek, Türkiye’nin ithalata bağımlı hale geldiğini belirtti:

“Ülkemize ABD’den ceviz geliyor. Bizim yerli cevizimiz hem lezzet hem vitamin bakımından daha kaliteli ama daha pahalı. Bunun nedeni geçmişte ceviz ağaçlarının kesilip mobilya sektörüne yönlendirilmesi. Çiftçi ürününden gelir elde edemeyince üretimden uzaklaştı. Bugün ise yerli badem, ithal bademden ve kajudan bile pahalı. Bu noktada devletin çiftçiyi desteklemesi, yerli üretimi teşvik etmesi gerekiyor.”

Sektör temsilcilerinden destek çağrısı

Kuruyemişçiler, fiyat istikrarı sağlanmadığı takdirde hem üreticinin hem de tüketicinin kaybedeceğini belirtiyor. Sektör temsilcileri, özellikle ceviz ve badem üretiminde yerli üreticinin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ithalata bağımlılığın azaltılmasının önemine dikkat çekiyor.