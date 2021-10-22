Kurulan şirket eylülde yüzde 4 azaldı

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2021 yılı Eylül ayına ilişkin açılan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Eylül’de kurulan; şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticari işletme sayısı geçen yılın aynı ayına göre azalırken, bir önceki aya göre artış gösterdi.

Kurulan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 3.9 gerilerken, aylık yüzde 15.7 arttı ve 10 bin 185 oldu. Kooperatif sayısı yıllık yüzde 18.6 azalırken, aylık yüzde 36.5 arttı ve 131 seviyesinde gerçekleşti. Gerçek kişi ticari işletme sayısı ise geçen yıla göre yüzde 15.3 azalıp, önceki aya göre yüzde 20.1 artarak 2 bin 324 oldu.

Kapanan şirket sayısı yıllık yüzde 7.5, aylık yüzde 19 artarak bin 580’e çıktı. Kapanan kooperatif sayısı yıllık yüzde 4.5, aylık yüzde 6.1 azalarak 107’ye geriledi. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yıllık yüzde 3.7, aylık yüzde 20.6’lık artışla 1.618’e yükseldi.

Ocak-Eylül döneminde ise kurulan şirket sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.8 artarak 80 bin 393’e çıkarken, kapanan şirket sayısı yüzde 5.9 azalarak 9 bin 373’e indi.