Kurulan şirket sayısı kasımda yıllık yüzde 12,13 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Türkiye’de kasım ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,51, kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,93 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,58 azaldı.

Kapanan şirket sayısı ise aynı dönemde aylık yüzde 22,05, kapanan kooperatif sayısı yüzde 95,71 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25,27 düştü.

Veriler yıllık bazda değerlendirildiğinde ise, Kasım ayında kurulan şirket sayısında yüzde 12,13, kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,78 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,13 arttı. Diğer yandan, kapanan şirket sayısı yüzde 5,02, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,82 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 95,59 azaldı.

Yılın ilk 11 ayında kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 21,75, kurulan kooperatif sayısı yüzde 31,66 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,78 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 11, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,39 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 26,18 düştü.

Kasım ayında kurulan toplam 8.782 şirket ve kooperatifin yüzde 84,26’sı limited şirket, yüzde 14,44’ü anonim şirket, yüzde 1,29’u ise kooperatif olurken, şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,59’u İstanbul, yüzde 9,21’i Ankara ve yüzde 6,23’ü İzmir’de kuruldu.

Kurulan 94 bin 234 şirket ve kooperatifin sermayelerinin toplamı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,75 azaldı. Bu dönemde kurulan toplam 80 bin 156 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 68,98’ini, 12 bin 671 anonim şirket ise yüzde 31,01’ini oluşturdu.

Kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 198’i ticaret, 1.351’i imalat ve 968’i inşaat sektöründe kurulurken, 1.001 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. Kasım ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.001’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 710’u inşaat, 232’si imalat sektöründedir.

Diğer yandan, kasımda kapanan şirket ve kooperatiflerin; 315’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 118’i imalat, 111’i inşaat sektöründen oldu. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 551’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 208’i inşaat, 156’sı imalat sektöründe oldu.

1.024 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Kasım ayında kurulan 1.024 yabancı ortak sermayeli şirketin 483’ü Türkiye, 80’i İran, 42’si Suriye ortaklı olarak kurulurken, söz konusu şirketlerin 108’i anonim, 916’sı limited şirket oldu.

Kurulan şirketlerin 1.234’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 493’ü Gayrimenkul acenteleri ve 429’u İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,99’u yabancı sermayeli ortak payından oluştu.