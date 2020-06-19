Kurulan şirket sayısı mayısta yüzde 48.6 azaldı

19 Haziran 2020

ANKARA(DÜNYA)



TOBB verilerine göre yılın ilk 5 ayı sonu itibariyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısındaki azalış yüzde 3,48 seviyesinde gerçekleşti. Kooperatif sayısı yüzde 3,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 5,12 oranında arttı. Mayıs 2020'de Türkiye'de 222 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

Nisan ayında kurulan şirket sayısı, salgın ortamında şirket kuruluşlarındaki yavaşlamaya bağlı olarak bir önceki aya göre yüzde 56,38 oranında düşmüştü. Mayıs ayında, Nisan ayına göre yüzde 22,22 oranında artarak 3 bin 438 yeni şirket kuruldu. Ocak-Mayıs 2020 döneminde kurulan şirket sayısı 34 bin 159'a ulaştı. Kapanan şirketlerde ise Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 23,6 oranında artış görüldü ve 513 şirket kapandı. Mayıs ayında kurulan yabancı ortaklı şirket sayısı ise 222 oldu. Nisan ayında 196 yabancı ortaklı şirket kurulmuştu. Mayıs ayında kurulan şirketlerin 140'ı Türkiye, 15'i İran, 8'i Almanya ortaklı olarak kuruldu.

Mayıs ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı, bir önceki aya göre yüzde 76,35 artarak 1566 adet oldu. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 5,12 artarak 10 bin 886 adet oldu. Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 18,22 oranında düşüş gerçekleşti ve 1360 gerçek kişi ticari işletme kapandı. Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yıla göre yüzde 13,06 oranında daha fazla gerçek kişi ticari işletme kapanışı gerçekleşti ve sayı 10 bin 510 adet oldu.