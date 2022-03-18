Kurulan şirket sayısı şubatta azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre, 2022’nin ilk 2 ayında ise 2021’in ilk 2 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,6 arttı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,6 azaldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"2022’nin ilk 2 ayında, 2021’in ilk 2 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,5 kapanan kooperatif sayısı yüzde 691,7 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 17,8 azalış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış oldu.

Şubat 2022’de, Şubat 2021’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,4 azalmıştır.

Şubat 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 0,5 kapanan kooperatif sayısı yüzde 450 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 20,5 azalış olmuştur.

Şubat 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 10,3 artış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,8 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,3 artmıştır.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 24,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,2 kapanan kooperatif sayısında yüzde 46,8 azalış gerçekleşmiştir.

Şubat 2022’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Şubat 2022’de kurulan toplam 9.987 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8’i limited şirket, yüzde 12,8’i anonim şirket, yüzde 1,4’ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,5’i İstanbul, yüzde 9,3’ü Ankara, yüzde 6,3’ü İzmir’de kurulmuştur.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Şubat 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 6,5 oranında azaldı.

2022 yılında toplam 21.513 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 18.638 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 78,6’sını, 2.606 anonim şirket ise yüzde 19,5’ini oluşturmaktadır. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 6,5 oranında azalmıştır.

Şubat 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3.288’i ticaret, 1.526’sı imalat ve 1.048’i inşaat sektöründe kurulmuştur. 800 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

Şubat 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3.288’i ticaret, 1.526’sı imalat ve 1.048’i inşaat sektöründe kurulmuştur. Şubat 2022’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 800’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 454’ü inşaat, 324’ü imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 262’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 112’si imalat, 108’i inşaat sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 927’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 359’u inşaat, 255’i imalat sektöründedir.

Şubat 2022’de kurulan 139 Kooperatifin 66’sı Konut Yapı Kooperatifidir.

Şubat 2022’de kurulan 139 Kooperatifin 66’sı Konut Yapı Kooperatifi 33’ü İşletme Kooperatifi, 21’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur."