Kurulan şirket sayısı temmuzda yüzde 29,6 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2021 yılı Temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, temmuzda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,6, kooperatif sayısı yüzde 6,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,7 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 15,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,2 azalırken kooperatif sayısı yüzde 153,5 arttı.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 34, kooperatif sayısı yüzde 41,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,2 azalış gösterdi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 31,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,4 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1111,1 artış kaydetti.

Bayburt hariç tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 6 bin 847 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6’sını limitet şirketler, yüzde 13,7’sini anonim şirketler, yüzde 1,6’sını kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,2'si İstanbul, yüzde 10,3’ü Ankara, yüzde 6’sı İzmir'de kuruldu. Temmuzda Bayburt hariç tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 266’sı ticaret, 1142’si imalat ve 721’i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 634’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 358’i inşaat, 182’si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Temmuzda kapanan şirket ve kooperatiflerin 359’unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 204’ünün inşaat, 127’sinin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 583’ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 229’unun inşaat, 134’ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Temmuzda 112 kooperatif kurulurken bunların 54’ü konut yapı kooperatifi, 30'u işletme kooperatifi, 11'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

945 yabancı ortak sermayeli şirketler kuruldu

Geçen ay kurulan 945 yabancı ortak sermayeli şirketin 52’si İran, 34’ü Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 80’i anonim, 865’i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 1003’ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 374’ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri, 370’i gayrimenkul acenteleri sektöründe yer aldı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.