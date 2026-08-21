Kurulan şirket sayısı yıllık bazda artarken kapanışlar ise temmuzda hızlandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, temmuz ayında 9 bin 639 şirket kuruldu. Kurulan şirket sayısı Haziran 2026'ya göre yüzde 1 azalırken, Temmuz 2025'e kıyasla yüzde 7,4 arttı.

Aynı dönemde 102 kooperatif ve bin 458 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Kooperatif sayısı bir önceki aya göre yüzde 50, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 azalırken, gerçek kişi ticari işletmesi sayısında aylık yüzde 10,6, yıllık yüzde 11,5 düşüş kaydedildi.

Kapanan şirket sayısı 3 bin 293'e çıktı

Temmuz ayında kapanan şirket sayısı 3 bin 293 olarak kayıtlara geçti. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,4 artarken, Temmuz 2025'e göre yüzde 7,5 azaldı. Aynı ayda 89 kooperatif ve bin 94 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

Kapanan kooperatif sayısı aylık bazda yüzde 21,3 artarken yıllık bazda yüzde 5,3 geriledi. Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 16,6 arttı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azaldı.

En fazla şirket ticaret sektöründe kuruldu

Temmuz ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 348'i toptan ve perakende ticaret, bin 311'i inşaat, bin 169'u ise imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinde de inşaat ilk sırada yer aldı. Bu alanda 667 işletme kurulurken, toptan ve perakende ticarette 369, imalat sektöründe ise 103 işletme faaliyete başladı.

İstanbul açık ara ilk sırada

İllere göre bakıldığında, temmuz ayında en fazla şirket 3 bin 570 ile İstanbul'da kuruldu. İstanbul'u 943 şirketle Ankara, 516 şirketle İzmir, 429 şirketle Antalya ve 339 şirketle Bursa izledi. Konya'da 311, Adana ve Kocaeli'de 269'ar, Mersin'de 234 ve Gaziantep'te 228 şirket kuruldu.

Kurulan şirketlerin sermayesi yüzde 41,2 düştü

Temmuz ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi ise bir önceki aya göre yüzde 41,2 azaldı. Yılın ilk yedi ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesinde limited şirketlerin payı yüzde 68,7, anonim şirketlerin payı yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

Temmuzda kurulan şirket ve kooperatiflerin 8 bin 583'ü limited, 957'si anonim şirket, 102'si ise kooperatiflerden oluştu.

919 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Temmuz 2026'da 919 yabancı ortak sermayeli şirket faaliyete geçti. Bu şirketlerde ilk sırayı 393 şirketle Suriye ortaklı girişimler alırken, Türkiye'de yaşayan yabancılar dışında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını temsil eden Türkiye uyruklu ortaklar 126 şirketle ikinci sırada yer aldı. İran ortaklı 58, Almanya ortaklı 40 ve Çin ortaklı 25 şirket kuruldu.

Yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 60,1'ini yabancı ortakların sermaye payı oluşturdu.