Kurulan şirket sayısı yüzde 16,6 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2021'e göre yüzde 16,6 artarak 9 bin 774'ten 11 bin 400'e çıktı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 73 gerileyerek 1026 oldu. Aralık 2021'de kapanan şirket sayısı, 3 bin 803 olarak kayıtlara geçmişti.

Ocakta kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6, kapanan şirket sayısı yüzde 7,8 arttı.

11 bin 526 şirket ve kooperatif kuruldu

Ocakta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,6 artarken kooperatif sayısı yüzde 3,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27 azalış gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 73, kooperatif sayısı yüzde 75,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,5 azaldı.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,6, kooperatif sayısı yüzde 27,3 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,1 geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 7,8, kooperatif sayısında yüzde 933,3 artış gerçekleşirken gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 15,2 azalış oldu.

Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 11 bin 526 şirket ve kooperatifin yüzde 87,4'ünü limitet şirketler, yüzde 11,5'ini anonim şirketler, yüzde 1,1'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40'ı İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 6'sı İzmir'de kuruldu. Ocakta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 880'i ticaret, 1982'si imalat ve 1117'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 983'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 435'i inşaat, 306'sı imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ocakta kapanan şirket ve kooperatiflerin 301'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 182'sinin inşaat ve 152'sinin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 1096'sının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 404'ünün inşaat, 300'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ocak ayında 126 kooperatif kurulurken bunların 56'sı konut yapı, 28'i işletme, 26'sı tarımsal kalkınma amaçlı kooperatif olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1359 yabancı ortak sermayeli şirketin 86'sı İran, 45'i Suriye ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 109'u anonim, 1250'si limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 189'u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 80'i gayrimenkul acenteleri, 74'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.