Kurulan şirket sayısı yüzde 5,88 arttı

23 Ağustos 2019

Kurulan şirket sayısı temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 7 bin 197 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 56,07'lik artışla bin 119 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 4 bin 584'ten 7 bin 197'ye yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 56,07 arttı ve bin 119 oldu. Haziran ayında kapanan şirket sayısı 717 idi.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 5,88, kapanan şirket sayısı ise yüzde 22,7 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 azalarak 47 bin 173, kapanan şirket sayısı yüzde 4,79 artarak 6 bin 632 oldu.

7 bin 301 şirket ve kooperatif kuruldu

Türkiye'de temmuzda 7 bin 301 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, temmuzda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 57, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 70,85, kooperatif sayısı yüzde 82,46 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 56,07, kooperatif sayısı yüzde 141,03, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 86,54 artış gösterdi.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,88, kooperatif sayısı 40,54 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,59 azalış gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 22,70 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,91, kooperatif sayısında yüzde 10,48 düşüş gözlendi.

Tüm illerde şirket ve kooperatif kuruldu

Bu ayda kurulan toplam 7 bin 301 şirket ve kooperatifin yüzde 86'sını limited şirketler, yüzde 12,57'sini anonim şirketler, yüzde 1,42'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,43'ü İstanbul, yüzde 9,97'si Ankara, yüzde 5,25'i İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 635'i ticaret, bin 62'si imalat ve 638'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 792'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 270'i imalat ve 260'ı inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Temmuz ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 399'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 221'inin inşaat, 111'inin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 735'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 379'unun inşaat, 153'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Öte yandan ocak-temmuz döneminde, toplam 47 bin 819 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan bin 204 yabancı ortak sermayeli şirketin 692'si Türkiye, 92'si Suriye ve 72'si İran ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 80'i anonim, bin 124'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 911'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 498'i gayrimenkul acenteleri ve 394'ü lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82,46'sını yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Enerji ve madencilikte temmuzda 93 şirket kuruldu

Enerjinin alt sektörlerinden elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile madencilik ve taş ocakçılığı alanında, temmuzda 93 şirket ve 12 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, temmuzda toplam 9 bin 131 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, 2 bin 934 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.

Temmuzda kurulan şirketlerin 39'u elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında, 54'ü madencilik ile taş ocakçılığı alanında faaliyete geçti.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı da temmuzda elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımında 4, madencilik ve taş ocakçılığında 8 oldu.

Böylece, temmuzda söz konusu sektörlerde 93 şirket ve 12 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Haziranda bu alanlarda faaliyet göstermek üzere 61 şirket ve 11 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Öte yandan temmuzda, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ile dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren 55 şirket ile 4 gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise 1 şirket ile 4 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetlerine son verdi.

Kaynak: AA