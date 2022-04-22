Kurulan ve kapanan şirket sayısı martta arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2022 yılı Mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,5, kooperatif sayısı yüzde 24,5 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 75,9 ve kooperatif sayısı yüzde 93,9 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,4 azaldı.

Martta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,8, kooperatif sayısı yüzde 11,6 yükselirken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,7 düştü.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 39,8, kooperatif sayısında yüzde 52,4, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 2,8 artış oldu.

Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 11 bin 361 şirket ve kooperatifin yüzde 85,7'si limited şirketler, yüzde 12,8'i anonim şirketler, yüzde 1,5'i ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,8'i İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu. Martta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 811'i ticaret, 1794'ü imalat ve 1121'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 928'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 496'sı inşaat, 276'sı imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Martta kapanan şirket ve kooperatiflerin 489'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 187'sinin inşaat, 174'ünün imalat sektörlerinde olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 871'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 352'sinin inşaat, 247'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Mart ayında 173 kooperatif kurulurken, bunların 63'ü konut yapı, 53'ü işletme, 29'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1742 yabancı ortak sermayeli şirketin 941'i Türk sermayeli, 117'si İran ve 64'ü Rusya ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 165'i anonim, 1577'si limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 652'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 255'i gayrimenkul acenteleri, 219'u işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,3'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.