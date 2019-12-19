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  • Kurum: 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaştı

Kurum: 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır." dedi.

Kurum: 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaştı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, "Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır." dedi.

Kanal İstanbul konusunda Kurum, "ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak. O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik."" diye konuştu.

Kaynak: AA

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