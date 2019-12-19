Kurum: 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaştı

19 Aralık 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, "Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır." dedi.

Kanal İstanbul konusunda Kurum, "ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak. O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik."" diye konuştu.

Kaynak: AA