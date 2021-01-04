Kurum içi suistimale uğrayan kuruluşların yüzde 61’i zararını telafi edemiyor

Dolandırıcılık denetmenlerine yönelik profesyonel meslek kuruluşu Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), '2020 Suistimal/Sahtekarlık Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, 2018-2020 yılları arasında 125 ülkeden bildirilen 2 bin 504 suistimal/sahtekarlık vakasının yol açtığı finansal kayıp 3,6 milyar dolardan fazla. Bu oran, rapordaki şirketlerin yıllık cirolarının yaklaşık yüzde 5’ine tekabül ediyor. Rapora göre, dünyada her bölgedeki en yaygın suistimal/sahtekarlık türü, zimmete para geçirme. En fazla finansal kayba neden olan sahtekarlık ise yıllık 954 bin dolarla mali tablo usulsüzlüğü olarak öne çıkıyor.

Vaka sayılarında ABD ve Kanada birinci

Rapora göre, şirketlerde suistimal/sahtekarlık vakalarıyla karşılaşan departmanların yüzde 15’i operasyon, yüzde 14’ü muhasebe, yüzde 12’si üst yönetim ve yüzde 11’i satış oluşturuyor. Raporda yer alan vaka sayılarına göre ABD ve Kanada 895 vaka ve yüzde 46 oranıyla birinci, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta-Batı Asya bölgesi 95 vaka ve yüzde 5 oranla sonuncu olarak yer alıyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta, Batı Asya ülkelerindeki kurum içi suistimale uğrayan kuruluşların yüzde 61’i zararlarını telafi edemiyor. Bu bölge kurum içi suistimal arasında ilk sırada yer alıyor.

Rüşvet ve yolsuzluk yüzde 61 ile ilk sırada

Ödeme sistemleri alanında çözüm sunan Sipay’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta-Batı Asya’da kurum içi suistimal yöntemlerinde rüşvet ve yolsuzluk yüzde 61 ile açık ara ilk sırada yer alıyor. Nakit dışı işlemler yüzde 22, sahte faturalandırma ise yüzde 17 oranında bulunuyor.

Association of Certified Fraud Examiners'ın (ACFE), '2020 Suistimal/Sahtekarlık Raporu’nu değerkendiren Sipay’in Fraud Uzmanı Emre Kahyaoğlu, “2018 - 2020 dönemini kapsayan raporda bölgemizde toplam bildirilen suistimal vaka sayısı 95 olarak belirtilirken Sırbistan 14 vaka sayısıyla birinci sırada yer alıyor. Sırbistan’ı 13’er vaka sayısıyla Türkiye ve Rusya takip ediyor. Faillerin yüzde 26’sı şirket sahibi ve üst düzey yönetici, yüzde 37’si yönetici, yüzde 34’ü ise uzman ve altı pozisyonlarda olduğu görülüyor. Failin pozisyonu yükseldikçe sebep olduğu finansal kayıp da artış gösteriyor.”