Kurumlar vergisi beyannamesi için son gün yarın!

Kurumlar vergisi mükellefleri için 2024 hesap dönemine ait beyannamelerin verilmesi ve buna bağlı vergilerin ödenmesi için tanınan süre, 5 Mayıs Pazartesi (yarın) günü sona erecek.

Süre uzatılmıştı

Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefi kapsamında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), daha önce 30 Nisan olarak duyurulan beyanname verme süresini 5 Mayıs’a kadar uzattı. Bu tarihe kadar hem beyanların iletilmesi hem de tahakkuk eden vergilerin ödenmesi gerekiyor.

Özel hesap dönemi belirlenen kurumlar ise vergilerini, beyannamelerini sundukları ayın sonuna kadar ödeyebiliyor.

Vergi ödemeleri; GİB’in gib.gov.tr internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların şubeleri ve dijital kanalları ile PTT şubeleri üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla da ödeme imkânı sunuluyor.

Uyumlu mükellefe yüzde 5 vergi indirimi

Beyannamelere; bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenmiş vergiler, yurtdışında ödenen vergiler, kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirimler gibi çeşitli bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekiyor. Ayrıca, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim destekleri, AR-GE ve tasarım harcamaları gibi istisna ve indirimlere dair belgelerin de beyannameye dahil edilmesi önem taşıyor.

Finans, sigorta ve emeklilik sektörleri dışında kalan ve belirli şartları sağlayan kurumlar vergisi mükellefleri, hesaplanan vergiden yüzde 5 oranında indirim alabiliyor. Bu indirimden yararlanabilmek için, beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması ve vadesi geçmiş borç bulunmaması şartı aranıyor.