Kurumlar vergisi finans sektöründe yüzde 25’e çıkıyor
AK Parti tarafından Meclis'e sunulan torba yasa teklifine göre; kurumlar vergisi finans sektöründe faaliyet gösteren şirketler için yüzde 25'e çıkarılıyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Canan SAKARYA
AK Parti tarafından Meclis'e sunulan torba yasa teklifinde kurumlar vergisi oranı bankalar, factoring ve finansal kiralama şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinde yüzde 25’e çıkarılıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Bu konularda ilginizi çekebilir