Kurumlar vergisi finans sektöründe yüzde 25’e çıkıyor

Canan SAKARYA

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan torba yasa teklifinde kurumlar vergisi oranı bankalar, factoring ve finansal kiralama şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinde yüzde 25’e çıkarılıyor.

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