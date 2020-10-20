Kurumlar vergisi oranlarında indirim ve uluslararası asgari kurumlar vergisi

20 Ekim 2020

1980’li yıllarda ABD’de Ronald Reagan ve İngiltere’de Margaret Thatcher döneminden başlayarak gelişmiş ülkelerde vergi oranlarında indirimlere gidildi. Bu dönemde Reagen’ın danışmalarından Arthur Laffer’in İbn’i Haldun’un Mukaddime’deki görüşlerine dayandırdığı vergilerden en yüksek hasılatın elde edilmesine ilişkin daha düşük ama etkin vergi oranıyla ilgili kuramsal yaklaşımları da oran indirimlerinde etkin oldu. Ayrıca vergi cennetlerine yönelik olarak OECD ve AB’nin zararlı vergi rekabetine yönelik çalışmaları da vergi indirimlerini etkileyen diğer bir nedendi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, ülkelerin vergi oranlarında indirime gitmeleri ve diğer ulusal düzenlemeleri içerirken, diğer taraftan BEPS gibi devletlerin bir araya gelerek yaptıkları işbirliği çalışmalarıydı. Bu kapsamda Türkiye’de de gelir ve kurumlar vergisi oranlarında ciddi indirimler gerçekleşti. Son olarak 2006 yılında yeni Kurumlar Vergisi Kanunu yürürlüğe girerken kurumlar vergisi oranı, yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirildi.

Ancak 7061 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle 2018, 2019 ve 2020 yılları için kurumlar vergisi oranı yüzde 22’ye çıkartılmıştı ve 2021 yılından itibaren bu oranın tekrar yüzde 20 olarak uygulanması bekleniyordu.

Belirtmek gerekirse küreselleşme devletlerin maliye politikalarına da etki ediyor. Özellikle kurumlar vergisi oranı yüksek ülkelerde, vergi oranlarında indirim devam ediyor. Yatırımların teşvik edilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik istisnalar da artarak devam ediyor.

2000 yılında kurumlar vergisi oranı yüzde 30’un üzerinde olan 23 ülke varken bugün sadece iki ülke kaldı. Bu ülkelerde Portekiz ve Fransa. En düşük kurumlar vergisi oranlarına sahip ülkeler yüzde 9 ile Macaristan ve daha sonra yüzde 12 ile İrlanda geliyor. 2020 yılında Belçika, Kanada, Fransa, Yunanistan ve Endonezya’da vergi oranlarında indirime gidildi.

Bugünlerde Türkiye’de kurumlar vergisi oranlarında indirim tartışmaları gündeme gelmektedir. Böyle bir oran indirimi Türk şirketlerinin uluslararası rekabeti açısından olumlu bir gelişme olacaktır.

Ayrıca KOBİ’lere yönelik olarak genel orandan daha düşük bir kurumlar vergisi oranı belirlenmesi birçok ülkenin uyguladığı, ekonominin can damarı olan KOBİ’leri teşvik eden önemli bir maliye politikası aracıdır. Çünkü KOBİ’ler işsizliğin önlenmesinde, GSHY artışında önemli bir yere sahiptir ve desteklenmeleri gerekmektedir.

KOBİ’lere indirim birçok ülkenin gündeminde olan bir konudur. Örneğin 13- 17 Ekim 2020 tarihleri arasında Montreal merkezli olarak yapılan Dünya Vergi Zirvesinin gündem konularından birisi de KOBİ’lerin vergi oranlarında indirime gidilmesi konusuydu. Bu nedenle kurumlar vergisi oranlarında ve özellike KOBİ’lerin vergi oranlarında diğer kurumlardan daha fazla oranda indirime gidilmesinin olumlu bir gelişme olacağı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan kurumlar vergilerinde değişimler bunlarla sınırlı değil. Artık devletler, kendi sınırlarının gerisinde vergi düzenlemelerini her zaman istedikleri gibi belirleyemiyorlar. Örneğin OECD’nin başlattığı ve bugün yüzden fazla ülkenin katıldığı BEPS çalışmaları kapsamında, kurumların vergilendirilmesine yönelik yeni uygulamalar gündeme geliyor. Bugünlerde bu kapsamda tartışılan konulardan birisi de “asgari kurumlar vergisi” uygulaması. Sistem özellikle uluslararası faaliyette bulunan büyük şirketlerin merkezlerinin nerede olduğuna ya da hangi ülkelerde faaliyette bulunduklarına bakmaksızın dünya genelinde elde ettikleri kazançları üzerinden asgari oranda kurumlar vergisi ödemeleri esasına dayanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bu sistem, temelde kontrol edilen yabancı kurum düzenlemelerini esas alıyor. Bir ülkede elde edilen kazanç, düşük oranda vergiye tabi tutulduysa, bu durumda fiilen uygulanan vergi oranı ile asgari kurumlar vergisi oranı kadar farkın o kazanca uygulanması ve verginin bir dağıtım anahtarına göre şirketin faaliyette bulunduğu ülkelerde dağıtılması esasına dayanıyor. OECD, taslak olarak yayımladığı Raporla ilgili olarak taraflardan görüş ve değerlendirmeler bekliyor.

BİLİYOR MUYDUNUZ?



Vergi Usul Kanununun 371. Maddesine göre; pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanda bulunup ceza kesilmesini önleyebilmek için;



- Pişmanlıkla beyana konu hakkında önceden bir ihbar yapılmamış olması gerektiğini,



- Pişmanlıkla beyana konu (vergi) hakkında vergi incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna müracaat edilmemiş olması gerektiğini,



- Mükellefin haber verme dilekçesinden itibaren 15 gün içerisinde verilmemiş veya eksik verilmiş beyannamenin tamamlanarak verilmesi gerektiğini (uygulamada genellikle beyannameler pişmanlıkla dilekçesi ile birlikte veya elektronik ortamda pişmanlıkla beyan işaretlenerek verilmekte olup, ayrı bir haber verme dilekçesi verilmemektedir),



- Haber verme dilekçesinden itibaren 15 gün içinde pişmanlıkla beyandan doğan verginin ve pişmanlık zammının ödenmesi gerektiğini,



- Vergi kaçakçılığı suçuna konu fillerin pişmanlıkla beyana konu edilmesi halinde VUK md. 359’da yazılı hürriyeti bağlayıcı cezalarında uygulanamayacağını (bu konuda açıklayıcı bir dilekçe verilmesinde yarar olduğunu) Biliyor muydunuz ?