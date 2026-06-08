Kurumların faiz ve enflasyon tahminleri belli oldu

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Mayısta aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 artan TÜFE, beklentilerin üzerinde gelirken, banka ve aracı kurumların yıl sonu enflasyon tahminleri ise yüzde 29-30 bandında yoğunlaştı

Enflasyona en yüksek katkı giyim ve ayakkabıdan

Matriks Haber'in 15 banka ve aracı kurum raporundan derlediği habere göre, kurumların ortak değerlendirmesi Mayıs enflasyonunun beklentilerin hafif üzerinde geldiği, yukarı yönlü sürprizin ise enflasyona yaklaşık 0,75 puanla en yüksek katkıyı yapan giyim ve ayakkabı grubundaki sert artıştan kaynaklandığı yönünde oldu.

Ulaştırma ve konut kalemleri enflasyonu yukarı çeken diğer ana gruplar olurken, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki aylık düşüş manşet enflasyonu sınırladı. Kurumlar, özellikle taze meyve-sebze fiyatlarındaki gerilemenin gıda tarafında olumlu ayrışma yarattığını belirtti.

En düşük beklenti yüzde 27

Yıl sonu enflasyon tahmini paylaşan 8 kurumun beklentileri yüzde 27 ile yüzde 30 arasında yoğunlaştı. Kurumlar içinde en düşük beklenti yüzde 27, en yüksek beklenti ise yüzde 30 olarak açıkladı. Bu tahminler baz alındığında medyan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,25 oldu.

Tahmin açıklayan 8 kurumun 3’ü yıl sonu enflasyonunu yüzde 30 seviyesinde beklerken,

5 kurum yüzde 30’un altında tahmin paylaştı.

Faiz kararına ilişkin beklentiler farklılaştı

Para politikası tarafında Haziran PPK toplantısına ilişkin beklentiler farklılaştı. 7 kurum politika

faizinde değişiklik beklemediğini bildirirken, 2 kurum ise TCMB’nin politika faizini yüzde 37’den yüzde 40’a yükseltebileceğini, fonlamanın mevcut yüzde 40 seviyesinden süreceğini, haftalık

repo faizinin de yüzde 40’a yükseltilerek fonlamanın bu kanala kaydırılabileceğini değerlendirdi.

Yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 34-37 aralığında şekillendi.