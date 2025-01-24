Kurumsal için güncellendi! TCMB'den FAST sistemine yeni özellikler: Ödeme erteleme ve kısmi ödeme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin güncellenen yeni özelliklerini duyurdu. Ödeme öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi ve borçlunun bu talebe yanıt vermesi esasına dayanan sistem, artık kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek şekilde geliştirildi.

Yapılan açıklamada, bireysel kullanıcıların 2024'ten bu yana kullandığı servisin, kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak yeni özelliklerle donatıldığı belirtildi. Bu güncellemeyle birlikte, işletmeler hem birbirleri arasında hem de bireysel kullanıcılarla yaptıkları işlemlerde "ödeme iste" talebini başlatabilecek.

Yeni özellikler arasında tüm ödeme türlerinde "kısmi ödeme" ve "erken ödeme" fonksiyonları, kurumsal kullanıcıların başlattığı ödeme türlerinde ise "ödeme erteleme" seçeneği sunuluyor. Güncellemeler, 18 Ocak 2025 itibarıyla kullanıma açıldı.

TCMB, FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin çeşitlenen fonksiyonlarıyla ödeme süreçlerini kolaylaştıracağını ve ödemeler ekosisteminde yeniliklere kapı açacağını vurguladı. Ayrıca, sistemin yenilikçi teknolojilerle rekabeti ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını hedeflediği ifade edildi.

FAST sistemi, Aralık 2024 itibarıyla günde ortalama 13,8 milyon liralık işlem hacmine ulaştı. Bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketleri dahil olmak üzere 42 katılımcıyla büyüyen sistem, 7/24 anlık ve güvenli para transferi imkanı sunmaya devam ediyor.

Ödeme İste Katman Servisi'nin bir diğer avantajı, kurumsal kullanıcıların müşterilerine hızlı ve pratik bir ödeme deneyimi sunması. Örneğin, bir şirket müşterilerinin faturalarını "Ödeme İste" talebiyle gönderebiliyor. Mobil uygulamalar üzerinden gönderilen bu talep, müşteriler tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra belirlenen tarihte FAST sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleşiyor.

Bu güncellemeler, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların finansal işlemlerini daha verimli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyor.