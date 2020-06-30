“Kurumsal ödeme gücü sorunları başlayacak”

30 Haziran 2020

Avrupa Merkez Bankası eski üyelerinden Benoit Coeure, hükümetlerin büyük destek paketleriyle COVID-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeye çalıştıklarını ancak ekonominin eski haline dönmesi ve finansal destek paketlerinin zayıflaması durumunda pek çok şirketin iflas etme riskinin oluşacağını söyledi.

Kurumsal iflaslar düşünüldüğünde “sıkıntılı zamanlar”ın yaklaştığını söyleyen Coeure, “Hükümetler desteklerini hafifletmeye başladıklarında halının altına süpürülen sorunlar da meydana çıkacak” dedi.

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) yayımladığı raporda, piyasalarda oluşan güvene rağmen, ekonominin eski haline dönmeye başlamasıyla kimi mali kırılganlıkların gün yüzüne çıkacağı belirtildi ve “Ekonomilerde görülen kayıpların başlayan derece düşürme dalgasını geniş çaplı bir hale getireceği endişelerine sebep oldu” denildi.

Bazı şirketlerin hayatta kalma konusunda zorluklar yaşayacağını ve yeni gerçekliği uyum sağlamaları gerektiğine işaret eden ECB Başkanı Chrisine Lagarde, toparlanmanın tam olmayacağı ve bir dönüşüme sebep olabileceğini söyledi.

Kurumsal iflasların merkez bankalarını değil hükümetleri ilgilendirdiğini belirten Coeure , “ Merkez bankalarının önündeki zorluk mali bir araç olan likidite desteğinin, iflas desteğine dönüşmediğinden emin olmak olacak. Durum ne olursa olsun kurumsal iflaslar hükümetleri ilgilendiren bir konu merkez bankalarını değil” dedi.

Couere ekonomik toparlanmanın nasıl olacaı konusunda bir şey söylemek için erken olduğunu belirtirken, COVID-19 krizinin küresel ekonomiye kalıcı bir hasar verebileceğini ekledi.