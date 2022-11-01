“Kurumsal yönetim yüksek getiri elde etme yoludur"

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ile DÜNYA gazetesi iş birliğinde “Neden Kurumsal Yönetim?” temasıyla Anadolu Panelleri’nin sekizincisi Erzurum’da gerçekleştirildi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, dernek olarak adillik, şeff afl ık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket ettiklerini söyledi.

Erzurum’un Anadolu tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Saka, gelenek ve göreneklerine bağlılığını asırlardır sürdüren, Cumhuriyet tarihinin de en önemli adımlarının atıldığı Erzurum’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin, kurumsal yönetim kavramının ülkelerin ve kurumların rekabetçiliğini devam ettirebilmeleri için ne derece önemli bir araç olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Saka, dünyanın muazzam bir değişim süreci içerisinden geçtiğini işaret etti.

“Kurumsallaşmada davranışsal boyut önemli”

2000’li yılların başından bu yana Türkiye’de kurumsal yönetim alanında birçok gelişme yaşadıklarını aktaran Saka, şunları kaydetti: “Son birkaç yıldır dünyada yaşanan hızlı gelişmelerin yarattığı etkiler dışında Türkiye’deki yasal ve düzenleyici kurumların, kurumsal yönetim alanında en iyi uygulamalara yakın düzenlemeleri hayata soktuğunu söyleyebiliriz. Tüm bu düzenlemeleri kurumsal yönetimin şekilsel altyapısını oluşturan unsurlar olarak sınıflandırmak doğru olacaktır. Bir ülkede kurumsal yönetimin gelişmesi ve yaygınlaşması adına şekilsel altyapılar gerekli ancak yeterli değildir. En az şekilsel düzenlemeler kadar davranışsal boyutta da ilerleme sağlanması önemli ve kritiktir. Rekabetin global ölçekte bu kadar sertleştiği ve kendimizi farklılaştırmak için her türlü araca ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde kurumsal yönetimin en az maliyeti ile en yüksek getiriyi elde edebileceğimiz bir çözüm olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.”

‘‘İyi yönetim, iyi yatırım çeker’’

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, paneldeki sunumunda şunları söyledi: “TKYD olarak son 20 yıldır edindiğimiz bilgi birikimiyle Anadolu’yu şehir şehir geziyor, kurumsal yönetim ilkelerinin anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Kurumların ve özel sektörün değişen talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve kurumsal yönetim sistemine uyum sağlayabilecek şekilde yeniden yapılandırılması ve desteklenmesi gerekmektedir TKYD olarak kurumsal yönetim temel bileşenlerinin daha iyi anlaşıldığı, daha fazla içselleştirildiği ve gerçek anlamda hayata geçirildiği bir anlayışın yerleşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedef bizim aynı zamanda var olma sebebimizdir.” Saka, işletmelerin kurumsal yönetimi ile elde edilecek faydanın sadece şirket sahipleri için değil, ülke ekonomisi için de önemli olduğunu belirtti.

“Kurumsallaşma verimliliktir”

ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, kurumsallaşmanın bir işletme için düşük maliyet, verimlilik, hız ve sürdürülebilirlik ifade ettiğini söyledi. Kurumsallaşmanın olduğu bir kuruluşun daha düzenli, dinamik ve sistemli çalıştığını kaydeden Yücelik, bu sayede işletmelerin rekabet etme gücünü artırarak, kontrolü elde tutup hata yapma olasılığını en az seviyeye düşürüp, hedefl erine kolay ulaşabileceğini belirtti.