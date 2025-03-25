Kurumsallar kaçtı, bireyseller 'daldı': ABD borsalarında 'dipten alımlar' sürüyor!

Bireysel yatırımcılar, profesyonel para yöneticileri piyasadaki risklerini azaltırken bile ABD hisse senetlerine ve borsa yatırım fonlarına büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Veri sağlayıcısı VandaTrack'e göre, 2025 yılında şimdiye dek bireysel yatırımcılardan ABD hisse senetlerine net 67 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Bu rakam, 2024’ün son çeyreğinde kaydedilen 71 milyar dolarlık girişin sadece biraz altında kaldı.

Kurumsallar kaçıyor, bireyseller alıyor

Financial Times'ın haberine göre; profesyonel yatırımcılar, Başkan Donald Trump’ın düzensiz gümrük tarifeleri politikaları ve Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek’in yükselişi gibi etkenler nedeniyle risklerini azaltmayı tercih ederken, bireysel yatırımcılar bu belirsizlikleri fırsata çevirdi.

Interactive Brokers’ın baş piyasa stratejisti Steve Sosnick, bireysel yatırımcıların cesaretini "Dipten alım, son beş yılın dördünde esasen kusursuz bir strateji oldu" şeklinde değerlendiriyor.

Özellikle Reddit’in popüler Wall Street Bets forumunda yer alan yatırımcılar da bu stratejiyi destekliyor. Forum kullanıcılarından biri, küçük yatırımcıların genel bakış açısını şu ifadelerle özetledi: "Dibe saygı duyun, dip olun, DİP ALIN!"