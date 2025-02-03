Kuruyemiş devinden konkordato talebi! İflasın eğişinde...

Türkiye’nin dev markalarından Peyman'ın, konkordato talebinde bulunduğu öğrenildi. İddialara göre 30 yıldır faaliyette olan Eskişehir merkezli kuruyemiş markası bir süredir mali krizdeydi.

Borcu 1.3 milyar TL'ye ulaştı

Özel sermaye fonu Bridgepoint tarafından 2017'de 110 milyon dolara satın alınan marka, 5 yıl sonra İş Holding'e satıldı.

Halk TV'nin haberine göre, bu satıştan 2 yıl sonra 1.3 milyar TL'lik borçla iflaşın eşiğine gelen Peyman'ın 2025 yılına girerken darboğazdan çıkmak için konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul merkezdeki sürecin devam ettiği, ancak Eskişehir'deki merkez için yapılan konkordato talebinini yetki nedeniyle kabul edilmediği öğrenildi.

3 aile başlayan 30 yıllık yolculuk

Mutlular, Güneş ve Kurtuluş aileleri tarafından 1995 yılında kurulan Peyman, kısa sürede çekirdek, patlamış mısır, hurma ve incir gibi geniş bir ürün yelpazesiyle hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda büyümüştü.

TOPLAM BORÇ 1.3 MİLYAR TL