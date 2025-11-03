Kurye sektörü motosiklet satışlarını uçurdu!

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, Covid-19 salgını ile kurye sektörünün yükselişe geçmesinin motosiklet ve hafif ticari araç satışlarında "talep patlaması"na neden olduğunu belirtti.

Ertemel, salgın süreci ve salgından sonra insanların alışkanlıklarında birçok değişiklik görüldüğünü, bunun yansımalarından birinin de alışveriş alışkanlığında meydana gelenler olduğunu söyledi.

Bu durumun da birçok sektörün yeniden yükselişe geçmesine neden olduğunu vurgulayan Ertemel, şöyle devam etti:

"Kurye sektörü de bu sektörlerden biri. İnsanlar pandemi sürecinde alışveriş yapmaya markete ya da pazara her zaman ve rahatlıkla gidemediği için, yapılan alışverişlerin birçoğu telefon ya da internet üzerinden kurye aracılığıyla evlere getirilerek oluşturuldu. Pandemi sonrasında da bu süreç devam etti. Tabii burada kurye sektörü devreye girdi. Bu da kurye sektörünün ciddi anlamda bir ihtiyaç olduğunu gösterdi ve kurye sektöründe büyük yükselişe neden oldu."

"2020'den günümüze motosiklet satışları yaklaşık yüzde 400 arttı"

Salgınla yükselişe geçen kurye sektörünün hafif ticari araç ve motosiklet satışlarını da artırdığına işaret eden Hayrettin Ertemel, "Bu ihtiyacın ortaya çıkmasıyla birlikte hem motosiklet hem hafif ticari araçlarda bu anlamda bir talep patlaması yaşadığını söyleyebiliriz. Günümüzde de trafikte görüldüğü gibi motosiklet oranları her geçen gün artıyor. Bu motosiklet kullananların çoğu ise kurye olarak öne çıkıyor." diye konuştu.

Ertemel, motosiklet oranı kadar olmasa da hafif ticari araçların da kurye sektöründe kullanıldığını görüldüğünü anlatarak, "2020'den günümüze kadar motosiklet satışlarında yaklaşık yüzde 400'e varan bir artış gerçekleşti. Bu artış tabii ki kurye sektörünün hayatımıza girmesiyle oldu. İnsanlarda da trafik yoğunluğundan dolayı bir motosiklet kullanma alışkanlığı da oluştu. Bunun haricinde hafif ticari araçlarda da bu anlamda oranında da bir artış söz konusu." ifadelerini kullandı.

Kurye sektöründe kullanılmak üzere alınan motosikletlerin daha çok sıfır araç olduğuna dikkati çeken Ertemel, araçla kuryecilik yapan işletmelerinin ise 2'nci el araca yönlendiğini, bunların da hem motosiklet ve 2'nci el araç sektöründe satışların artmasına neden olduğunu söyledi.

Ertemel, 2024'te yapılan satışlara dair, "Geçen yıl motosiklet satışları hemen hemen 1 milyon bandında oldu ve bu yıl için beklentimiz yine 1 milyon bandında olacağı yönünde. Hafif ticari araçta da geçen yıl 258-260 bin civarında bir satış gerçekleşmişti. Bu yıl da yine 240 bine yakın hafif ticari aracın satılacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz"

Motosiklet ve hafif ticari araç satışlarının ortalamasına bakıldığında bunun yarı yarıya bir şekilde hem kurye işletmelerine hem de bireysel alan kişilere yapıldığını anlatan Hayrettin Ertemel, "Motokuryelerde bu oranın birazcık daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hafif ticaride de satışlarımızın belki yarısına yakını kuryelik sektöründe kullanılmak üzere alınan araçlar diyebiliriz" diye konuştu.

Ertemel, kurye sektörünün alışveriş alışkanlıkları değiştikçe her geçen gün geliştiğine değinerek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Esasında bu sektörde bir regülasyona ihtiyacımız olduğunu da söyleyebiliriz. Burada bu regülasyonlarla şu anda trafikte gördüğümüz belki de birçok motor kazaları ya da kuryelerin yaşadığı birçok problemi çözme konusunda önemli bir adım atmış olabiliriz. Yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini de düşünüyoruz. Çünkü şu anda trafikte birçok motokurye ya da motor kullanan kişilerin bu anlamda birazcık başıboş davrandığını da söyleyebiliriz. Trafikte bunların hepsi birer can güvenliği sorunu olarak esasen önümüzde duruyor."