Kuş gribi endişesiyle hindi fiyatları rekor seviyeye çıktı

İrlanda’da kümes hayvanı fiyatları kuş gribi endişesiyle hızla yükseliyor. Tavuk, kaz ve hindi dahil tüm kümes hayvanlarının toptan fiyatı sadece bir haftada yüzde 9 artarak 100 kilogram için 299 Euro'dan 326 Euro'nun üzerine çıktı.

İrlanda basınında çıkan haberlere göre Noel öncesinde artan talep, salgın kaynaklı arz sıkıntısıyla birleşince fiyatların daha da yükseleceği belirtiliyor.

Çiftçiler erken kesim için hazırlanıyor

Cork yakınlarında yaklaşık 3 bin hindi yetiştiren çiftçi Robert Fitzsimmons, kuş gribi salgını nedeniyle hayvanlarını normalden önce kesmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Fitzsimmons, “Her yıl aralık ortasında kesim yaparız ama bu yıl erken davranmak zorunda kalabiliriz. Bu da hindilerin daha küçük ve daha az lezzetli olacağı anlamına geliyor” dedi.

Çiftçi, kuş gribinin yayıldığı bölgelerde birçok meslektaşının geçimini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Kuş gribi yayılıyor, çiftlikler kapatıldı

Cork’taki Fota Yaban Hayatı Parkı’nda görülen kuş gribi vakalarının ardından çiftçilere, tüm kümes hayvanlarını kapalı alanlarda tutmaları talimatı verildi.

Tarım Bakanı Martin Heydon, virüsün yaban kuşları arasında hızla yayıldığını ve şu ana kadar 40’tan fazla vahşi kuşta tespit edildiğini açıkladı.

Virüsün insanlara doğrudan bulaşma riski düşük olsa da, uzmanlar enfekte kuşlarla temasın tehlikeli olduğunu vurguladı.

Noel hindisi bu yıl daha pahalı olacak

Tüketiciler Derneği Başkanı Michael Kilcoyne, bu yıl Noel masrafının artacağını belirterek, “Kuş gribi nedeniyle hindiler daha küçük olacak ve fiyatlar kesinlikle yükselecek” dedi.