Kuş gribi salgına dönüşmeden harekete geçmek şart!

İnsana bulaşması için kuşlarla direkt temas gerektiren kuş gribi, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde çok büyük bir salgına sebep olabilir. Sağlık kadar ekonomiye de negatif etki edebilecek bu durumla ilgili Gizay Çelik'e açıklamalarda bulunan Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, kuş gribine yönelik önemli bilgiler paylaşıyor.

Kuş gribinin Türkiye'deki hayvancılık sektörüne etkisi

Hayvansal üretimin yüzde 60’ından fazlası ülkemizde beyaz et ve yumurtadan oluşuyor. Kuş gribi çıktığında doğal olarak tüketim azalacağından, piyasadaki fiyatlar talep azaldığı için düşer. Ancak süreç içerisinde buna bağlı olarak üretim de azalınca bu kez fiyatlar yükselir. Türkiye beyaz et ve yumurta açısından ihracatçı bir ülke olduğundan, kuş gribi gibi hastalıklarda ihracatın azalması ekonomik tehlike yaratır.

Önlem çalışmaları

Kuş gribinin çıktığı işletme önce karantinaya alınır ve ürün çıkışı engellenir ve hasta hayvanlar itlaf edilir. Üç hafta süreyle karantinaya alınan bölgede karantina kaldırıldıktan sonra da yine en az üç ay süreyle hastalıkla ilgili tedbirler sürdürülür. Karantina tedbirleri sonrasında en az 21 gün yeni bir vaka görülmediği taktirde karantina kaldırılır.

Gıda güvenliğine dikkat!

Gıda güvenliği açısından ambalajsız ve merdiven altı ürünlerden uzak durmak çok önemli. İşletme yeri, markası belli, doğru koşullarda üretilmiş, üretim tarihi belli ürünler tüketilmeli.