Kuş gribi vakaları arttı: Tüm hayvanlar karantinaya alındı

İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı, kuş gribi vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelindeki tüm çiftliklerde kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasını zorunlu kılan bir kararname yayımladı.

Avrupa ülkeleri artan kuş gribi (H5N1) salgını nedeniyle alarm durumuna geçti. İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı’ndan, kuş gribinin yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak amacıyla bugünden itibaren ülkedeki tüm çiftliklerde kümes hayvanlarının kapalı alanda tutulmasını zorunlu kılan bir kararname yayımlandı. Kararname, kümes hayvanlarının satış amacıyla pazarlara veya kültürel etkinliklere götürülmesini de yasaklıyor.

Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren kararname, ördek ve kazların diğer kümes hayvanları ile bir arada tutulmamasını, yabani kuşların erişebildiği açık su kanallarıyla kümes hayvanlarının temasının kesilmesini veya bu su kaynaklarının arıtılmasını da zorunlu kılıyor. Kararnameye göre, kümes hayvanlarının beslenmesi ve sulanması amacıyla dış mekanda kurulu depoların da yabani kuşlara karşı korunması gerekiyor.

"İspanya'da sulak alanlarda çok sayıda göçmen kuş gözlemlendi"

İspanya Tarım Bakanlığının verilerine göre kümes hayvanları ile göç yolunda İspanya’dan geçen yabani kuşların etkilendiği yaklaşık 100 vaka resmi kayıtlara geçti. Ancak bazı bölgelerde salgın nedeniyle daha fazla kuş gribi kaynaklı hayvan ölümlerinin olduğu belirtiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İspanya'da sulak alanlarda çok sayıda göçmen kuş gözlemlendi. Bu, yılın bu dönemi için tipik bir durum. Ancak sıcaklıklardaki düşüş virüsün hayatta kalmasını kolaylaştıran bir etken. Kısıtlama önlemleri, kümes hayvanları ile virüsü taşıyabilecek göçmen kuşlar arasındaki teması önlemeyi amaçlamaktadır" denildi.

Kuş gribinin yayılması, İspanya’da 4 aydan kısa bir sürede 2,5 milyondan fazla kuşun ölümüne yol açtı. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamayla sadece yüksek riskli bölgelerde 10 Kasım’dan itibaren tüm kümes hayvanlarının kapalı alanda tutulmasını zorunlu kılan İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı’nın yeni kararnamesiyle karantina kararı tüm ülkedeki çiftlikleri kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.

Almanya’da 1,5 milyon kümes hayvanı öldü veya itlaf edildi

Avrupa’da en çok kuş gribi vakasının görüldüğü ülkelerin başında gelen Almanya’da hayvan hastalıklarında sorumlu kurum olan Friedrich Loeffler Enstitüsü'ne (FLI) göre, 1 Eylül'den bu yana Almanya'da 97 çiftlikteki 1,5 milyon hayvan kuş gribi nedeniyle ya öldü ya da itlaf edildi. Ayrıca, yabani kuşlarda yaklaşık 850 doğrulanmış vaka bulunuyor. FLI, salgın durumunda herhangi bir iyileşmenin görünmediğini bildirdi. Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI) Başkanı Christa Kühn, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Hem kümes hayvanı çiftliklerinde hem de yabani kuşlarda enfekte hayvan sayısı artıyor. Bu artış, bugüne kadarki en kötü kuş gribi kışlarından biri olan 2020/2021 sonbaharındaki artıştan daha fazla. Çiftliklerin sürekli gözetimine rağmen virüs görünüşe göre her köşeyi ve bucağı buluyor" açıklamasında bulundu.

"Kıta geneli için tehdit" açıklaması

Uzamanlar, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika, Polonya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği’nde 27 ülkeden 15’inde artan kuş gribi vakalarının önce kıta geneli için tehdit oluşturduğunu belirtirken, bunun bir küresel bir soruna dönüşebileceği uyarısı yapılıyor.