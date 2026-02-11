Küvetleriyle ünlü restoran 3 ayda kepenk indirdi

Ünlü boksör Tyson Fury ve dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake gibi isimlerin uğrak noktası olan Menagerie restoranı, Manchester’daki yeni lokasyonunda yalnızca üç ay dayanabildi. Kapılara asılan dört ayrı yasal bildirimle mekanın mülk sahibi tarafından geri alındığı duyuruldu.

Kapılara tahliye bildirimi asıldı

Manchester’daki tarihi Manchester Hall binasında faaliyet gösteren Menagerie’nin kapılarına mülk sahibi Shenton Group tarafından yasal bildirimler yapıştırıldı.

Tahliye metninde, “Mal sahibi bugün bu mülke barışçıl şekilde yeniden girmiş ve mülkiyeti geri almıştır” ifadeleri yer aldı.

Google’da 1145 değerlendirme üzerinden 5 üzerinden 4 puan alan restoran, özellikle şampanya dolu küvetleri ve gösterişli atmosferiyle biliniyordu.

Ünlü isimlerin buluşma noktasıydı

Menagerie, 2016 yılında Salford’da açıldığında kısa sürede bir “ünlüler mekanı” haline gelmişti.

Justin Timberlake, Chris Brown, Tyson Fury, Drake ve Megan Thee Stallion gibi uluslararası yıldızlar burada ağırlanmıştı.

Kasım ayında Manchester Hall’daki yeni adresine taşınan mekanın yeniden açılışı akrobatlar ve dansçılar eşliğinde oldukça görkemli gerçekleşmişti.

Aralık ayında TV yıldızı Charlotte Dawson için düzenlenen parfüm lansman partisi de dikkat çeken etkinlikler arasındaydı.

“Doğru uyum sağlanamadı”

Restoran sözcüsü yaptığı açıklamada, yeni mekanın markanın 10 yıldır oluşturduğu sıcak ve canlı Menagerie deneyimini tam olarak yansıtmadığını belirtti. Bu nedenle ticarete ara verme kararı aldıklarını ifade eden yetkili, yeni lokasyon ve açılış tarihinin çok yakında açıklanacağını duyurdu.