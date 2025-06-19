Kuveyt Havalimanı ihalesinde Incheon ve TAV arasında kıyasıya rekabet

Yıllık 4.5 milyon yolcu kapasitesine sahip olan terminal Kuveyt Havalimanı Terminal 4, için yarış kızıştı.

Arab Times'ın haberine göre; Güney Koreli Incheon ile Türk şirketi TAV, Kuveyt Havalimanı'ndaki Terminal 4'in işletimi ve yönetimi için teknik değerlendirmeyi geçti. Kuveyt'in Kamu İhaleleri Merkezi Ajansı (CAPT) da iddiayı doğruladı.

Değerlendirmenin Terminal 4'deki işletim, yönetim ve genel hizmet kalitesini iyileştirme amacıyla yürütülen kapsamlı süreçlerle ilgili olduğu öğrenildi.

Incheon yüzde 87.5, TAV yüzde 87 ile puan aldı

Değerlendirme sonucunda Incheon'un yüzde 87,5'lik bir puan aldığı, TAV'ın ise yüzde 87 ile onu yakından takip ettiği öğrenildi.

2018 yılında açılan Terminal 4, Kuveyt Havayolları’nın özel operasyonları için tasarlanmıştı. Kuveyt Havalimanı ise bölgenin önemli transit merkezlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yıllık 4.5 milyon yolcu kapasitesine sahip olan terminal, modern altyapısı ve teknolojik imkanlarıyla dikkat çekiyor.

Terminal 2 işletme ihalesi iptal edilmişti

Tav Havalimanları'nın teklif sunduğu Kuveyt Havalimanı Terminal 2 işletme ve bakım hizmeti ihalesi 21 Nis 2025'te Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi tarafından iptal edilmişti.