Kuyaş, iki sektörde kümelenme başlatacak

İmam GÜNEŞ / İSTANBUL

Türkiye’nin yüzde 100’ü halka açık ilk gayrimenkul şirketi olan Kuyaş, yeni projelere hazırlanıyor. Bugüne kadar Borsa İstanbul’dan İstanbul Vizyon Park projelerine, Wedding World AVM’den apartman projelerine kadar birçok projeyi tamamlayan şirket, devam eden projelerinin yanı sıra maden ve tarım projesini de eklemek için girişimlerini artırdı. 2021 yılında konsolide geliri yüzde 950 artışla 72,7 milyon TL’ye ulaşırken, yılı 127 milyon kar ile kapatan şirket, 2022 yılının üçüncü çeyreğini yaklaşık 50 milyon kar ile tamamladı. Yaklaşık 14 bin yatırımcısı olan şirket, yapmayı planladığı yeni yatırımlarla karlılığını artırmayı hedefl iyor.

400 milyon metrekarelik alanda maden arıyor

Maden yatırımı için kolları sıvayan Kuyaş, Mersin’in Silifk e bölgesinde toplam 400 milyon metrekare alanda 20 adet boksit arama ruhsatı aldı. Sektörde önemli bir fırsatı gördüklerini dile getiren Kuyaş CEO’su Evren Sarıçiçek, şu bilgileri verdi: “Boksit madeninden saf alüminyum üretiliyor. Alüminyum günümüzde her sektörün hammaddesi durumunda. Yüzde 100 ve sonsuz geri dönüştürülebilir olma özelliği ile yeşil dönüşüm için stratejik bir ürün. Atmış olduğumuz bu adımla yüzyılın hammaddesi olan boksit madeninin çıkarılmasını amaçlıyoruz. Akabinde alüminyum üretiminde adımlar atarak öncelikle ulusal ölçekte daha sonraki süreçlerde küresel oyuncular arasında yer almayı hedefl iyoruz.”

Boksit yatırımı, alüminyum ihracatına büyük katkı sağlayacak

Türkiye’nin yıllık alüminyum ihtiyacının 850 bin ton olduğunu kaydeden Sarıçiçek, “Türkiye’deki boksit rezervleri 63 milyon ton civarında. 400 milyon metrekarelik alanda arama faaliyetlerimiz sürüyor. Belki başka madenler de bulabiliriz. Süreç tamamlandığında işleme tesisi kurulması için girişimlerimiz olacak. Bu çok büyük bir yatırım. Tahmini 600 milyon dolarlık bir yatırımı buluyor. Devlet, arazilerde ruhsat almış firmaların işletme kurmasını istiyor. Devlet desteği ve yabancı fonlardan yararlanılarak büyük bir işletme kurulabilir. Şu an sadece Seydişehir Alüminyum var. Yıllık üretimi 80 bin ton. Alüminyum konusunda iç pazarımızda dahi açık çok büyük. Geçen yıl 5,1 milyar dolarlık ihracat yaptığımız düşünüldüğünde yapılacak yeni işleme tesisi ihracata da büyük katkı sağlanır” diye konuştu.

Tarımda kümelenme projesi

Mücevher sektörü için gerçekleştirdikleri Kuyumcukent modelinin bir benzerini tarımda da uygulamak istediklerini dile getiren Evren Sarıçiçek, şu açıklamaları yaptı: “Bu konuda araştırmalara başladık ve kısa vadede fırsatları değerlendirerek bu sektörde yatırım yapma kararı aldık. Yapacağımız yatırımlarla karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. Bireysel araziler tarım için sorun teşkil edebiliyor. Miras nedeniyle bölünmüş araziler var. Buralarda tarım yapılmıyor. Sanayi 4.0 uygulamaları, Ar-Ge çalışmaları sürdürülebilir tarım için önemli. Bunun için toplu alan gerekli. Tarım fonu kurmayı düşünüyoruz. Devlet ve kamu kuruluşları ile görüşerek bu modele öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bu konuda atacağımız tüm adımlardan yatırımcılarımızı haberdar edeceğiz.”

“Kuyumcukent kurumsallaştı, ihracatta artış başladı"

Kuyumcukent projesinin sektörel kümelenme anlamında en büyük örneklerden biri olduğunun altını çizen Evren Sarıçiçek, şunları söyledi: “Üretici, tedarikçi, müşteri bir arada yer alıyor. Ar- Ge hızlı gelişiyor, pazara hızlı ulaşılıyor. Tasarımlar arttı, ürün gamları gelişti. Yeni markalar çıktı. Kümelenme ile sektör kurumsallaştı. Kuyumcukent’ten yapılan mücevher ihracatı 5,5-6 milyar dolar civarında. ABD'ye yapılan ihracatın yüzde 60’ını burası karşıladı. Kuyumcukent’in kapasitesi artacak. İstanbul’da kayıtlı 7 bin esnaf var. 3 bin 500’ü Kuyumcukent’te. Atölyeden yetişip kendi işletmesini kuranlar da var. Yani, 10 binin üzerinde atölye varken 7 binden fazla esnafı destekleyecek bir potansiyel bulunuyor. Kuyumcukent yerleşkesi içerisinde Borsa Kule projesinden daha büyük olan Borsa Kule 2 projesi inşaatı yakın zamanda başlayacak ve 2023’te pazara sunacağız.”

TMSF’den şirket almayı planlıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) şirket almayı planladıklarını belirten Kuyaş CEO’su Evren Sarıçiçek, TMSF’ye başvuru yaptıklarını ifade etti. Almayı planladıkları şirketin aktif olarak faaliyet gösteren bir şirket olmasını istediklerini vurgulayan Sarıçiçek, “Tecrübemizi aktararak şirketi büyütmek istiyoruz. Dinamik bir şirket olmasını ve yatırımcılarımıza kazandırmasını amaçlıyoruz. Katma değeri yüksek adımlar atarak hem kendi yatırımcılarımıza hem de ülke ekonomimize değer sağlamayı hedefliyoruz” dedi.