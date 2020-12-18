Kuyum, mobilya ve elektronikte taksit sayısı düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) , finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde, taksitli alışverişlerde taksit sayısını düşürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısı 8’den 6’ya indirildi.

Fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında taksit 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımında ise 18 aydan 12 aya indirildi.

Ayrıca 300 bin liranın üzerindeki taşıt alımlarında kullanılan kredilerin vade üst sınırı 48 aydan 36 aya, 750 bin liranın üzerindeki araç için kullanılan kredilerde ise 48 aydan 24 aya indirildi. Taşıt teminatlı kredilerde ise vade 48 aydan 36 aya indirildi.

UZMAN GÖRÜŞÜ

BDDK'nın düzenlemesini değerlendiren Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, "Önceki dönemde tüketimi desteklemek amaçlı alınan kararların aksine; büyümeyi frenlemek ve tüketimi sınırlamak amaçlı olarak kredi kartıyla satışlarda taksit sayısı azaltıldığını görüyoruz. Söz konusu önlemler; kredi büyüme hızını azaltacak, talebi ve tüketimi sınırlayarak, enflasyonun düşürülmesine katkıda bulunacak. Tüketim ve harcamaların azaltılmasıyla tasarrufların büyümesi amaçlanıyor. Azalan talep ve tüketim etkisiyle ithalatın da sınırlandırılması ve cari açığın düşürülmesi hedefleniyor" dedi.